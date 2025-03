Apple pourrait mettre une caméra dans les AirPods pour cette excellente raison

D'après les informations du journaliste Mark Gurman, Apple travaillerait à l'intégration de caméras dans ses écouteurs AirPods. Une idée qui peut sembler saugrenue, mais qui a du sens.

Nos écouteurs sans fil servent à… écouter. Cette lapalissade pourrait ne plus être correcte dans un futur proche puisque selon les informations du journaliste Mark Gurman, Apple “travaillerait activement” à l'intégration d'une caméra dans ses AirPods. Dit comme ça, on a spontanément envie de froncer les sourcils en se demandant à quoi ça va bien pouvoir servir. Il y a déjà une caméra sur le smartphone auquel est connecté l'accessoire, alors pourquoi en ajouter d'autres ?

Même s'il n'y a pas encore beaucoup de détails sur le fonctionnement exact de l'ensemble, on a déjà une bonne idée du résultat attendu. D'une manière générale, les caméras des AirPods enverraient des informations sur l'environnement de l'utilisateur pour qu'elles soient utilisées par l'IA, en l’occurrence Visual Intelligence. C'est elle qui permet à un iPhone 16 de reconnaître en temps réels des objets qu'on lui “montre”, à la manière de Google Lens sur Android.

Des caméras dans les AirPods ? Apple y pense et l'idée est loin d'être bête

À partir de là, il est facile d'imaginer l'intérêt principal des caméras embarquées dans les AirPods. Elles pourraient par exemple scanner les panneaux alentours pour déterminer notre position exacte, et se servir des informations pour nous guider lors d'un trajet. Plutôt que d'enfiler une paire de lunettes connectées, même celle d'Apple, il suffirait de lancer sa musique ou son podcast préféré pour se déplacer sans se perdre, et surtout sans sortir son iPhone.

Lire aussi – Si le boitier de vos AirPods Pro 2 se met à sonner plus souvent, pas de panique, c’est normal

Une solution idéale pour qui ne peut pas, ou ne souhaite pas, mettre des lunettes sur son nez. D'autant qu'un tel accessoire pèse un certain poids lorsqu'on y ajoute les capteurs et la batterie nécessaires à son fonctionnement. L'impact serait moindre sur les écouteurs, qui de base comporte ce genre d'éléments. Même si la marque à la pomme croquée est sur le coup, n'attendez pas d'AirPods avec des yeux demain. On devrait les voir au plus tôt en 2026, voire 2027.