Apple va enfin ajouter Visual Intelligence à d’autres iPhone, voici lesquels

Apple Intelligence introduit de nombreuses fonctionnalités basées sur l’IA, mais toutes ne sont pas accessibles à tous les iPhone. Pourtant, une mise à jour va bientôt changer la donne. Un modèle plus ancien s’apprête à recevoir Visual Intelligence, une exclusivité de l’iPhone 16 jusqu’à présent.

Apple continue d’améliorer Apple Intelligence, son ensemble de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Parmi elles, Visual Intelligence permet de reconnaître et identifier des objets en temps réel grâce à l’appareil photo de l’iPhone. Cette technologie, qui concurrence directement Google Lens, était jusqu’à présent réservée aux iPhone 16, faute de bouton dédié pour la lancer sur d’autres modèles.

Mais une bonne nouvelle vient de tomber : Apple prévoit d’activer Visual Intelligence sur un modèle plus ancien via une prochaine mise à jour iOS. Ce smartphone était déjà compatible avec Apple Intelligence, mais ne pouvait pas accéder à cette fonction, car son activation nécessitait un bouton spécifique sur l’iPhone 16. Désormais, la marque a trouvé une solution pour contourner cette limite et proposer la fonctionnalité sur plus d’appareils.

Les iPhone 15 Pro pourront activer Visual Intelligence via le Centre de contrôle et l’Action Button

Ce sont finalement les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max qui vont bénéficier de Visual Intelligence. Pour rendre cette fonctionnalité accessible, Apple va ajouter une option dans le Centre de contrôle, l’équivalent des raccourcis rapides d’iOS. Les utilisateurs pourront ainsi lancer l’outil directement, sans passer par des manipulations complexes. De plus, la société offrira la possibilité de l’attribuer au bouton Action, une exclusivité des modèles Pro depuis l’iPhone 15. Cette mise à jour permettra donc d’utiliser cette technologie aussi facilement que sur l’iPhone 16, malgré l’absence du bouton dédié.

Apple n’a pas encore précisé quand cette mise à jour sera disponible, mais selon plusieurs sources, elle pourrait arriver avec iOS 18.4, dont la bêta est attendue prochainement. Cette évolution permet aux iPhone 15 Pro de rattraper en partie les iPhone 16, qui conservent tout de même quelques exclusivités matérielles. En attendant, les utilisateurs peuvent toujours utiliser Google Lens, une alternative bien connue qui offre des fonctionnalités similaires et qui est déjà intégrée dans plusieurs applications iOS.

Ce déploiement montre qu’Apple cherche à rendre ses nouvelles fonctionnalités plus accessibles, mais les modèles standards des iPhone 15 et plus anciens restent exclus.

