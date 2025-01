Si le boitier de vos AirPods Pro 2 se met à sonner plus souvent, pas de panique, c’est normal

Les propriétaires des écouteurs Apple AirPods Pro 2 ont remarqué que l'étui sonnait plus souvent qu'avant. Rassurez-vous, ce n'est pas un bug et il n'a pas non plus été piraté.



Heureux propriétaire des écouteurs Apple AirPods Pro 2, vous savez qu'ils peuvent émettre des sons, de même que leur boitier de recharge. Par exemple quand la batterie est faible, quand vous branchez un chargeur à l'étui ou encore quand vous déposez ce dernier sur un chargeur sans fil. Autant de petits bruits auxquels vous êtes habitué depuis le temps, si vous ne les avez pas simplement désactivé dans les paramètres.

Récemment, plusieurs internautes ont fait part de leur surprise sur les réseaux sociaux. Ils ont entendu le boitier sonner en dehors de ces situations spécifiques. Comme il semble le faire sans raison apparente, difficile de ne pas y voir un dysfonctionnement au mieux, le signal d'un piratage au pire, pour les plus paranoïaques d'entre nous. Ne vous inquiétez pas, il y a une raison tout à fait légitime à ce nouveau bruit. Elle est même officielle puisqu'elle vient directement de la firme de Cupertino.

Pourquoi l'étui des AirPods Pro 2 émet un son qu'il ne faisait pas avant

L'explication est toute simple. Apple la donne sur la page de support dédiée aux fonctionnalités de santé auditive des AirPods Pro 2 : “Pour garantir que les micros et haut-parleurs de vos AirPods fonctionnent de manière optimale (par exemple, pour fournir des résultats de test auditif de haute qualité), vos AirPods peuvent émettre périodiquement une légère sonnerie lorsqu’ils sont dans leur étui de chargement“.

Lire aussi – Il vole des Airpods, mais se fait se retrouver en un rien de temps à cause de la géolocalisation

Il s'agit donc d'un son en lien avec une nouveauté introduite en septembre dernier, le suivi et la protection de votre audition. Les écouteurs sont en effet capable d'établir un profil de cette dernière et d'adapter le son délivré dans vos oreilles en conséquence, et ce afin de les préserver. Pour maintenir l'efficacité du système et vérifier que tout est calibré correctement, les AirPods lancent périodiquement des tests qui se manifestent par la nouvelle sonnerie de leur étui. Rien d'inquiétant donc, c'est pour votre bien.