Apple Podcasts est maintenant disponible sur le web, même pour les utilisateurs de Windows sans compte Apple

Apple Podcasts, le service incontournable pour écouter vos émissions, s’ouvre désormais au web. Cette nouvelle version permet d’accéder à ces dernières depuis n’importe quel navigateur.

Apple commence à s'ouvrir à un public plus large, une stratégie qui s'est récemment illustrée avec l'adoption du RCS dans iOS 18 et le lancement de la version web d'Apple Maps. Cette évolution marque un tournant pour la société, longtemps critiquée pour son écosystème fermé. Avec ces initiatives, la marque à la pomme vise à rendre ses services plus universels et accessibles, même pour les utilisateurs de plateformes concurrentes.

Aujourd'hui, Apple franchit une nouvelle étape en lançant une version web de son application Apple Podcasts. Disponible sur les navigateurs tels que Safari, Chrome, Edge et Firefox, cette nouvelle interface permet aux utilisateurs de consulter leur bibliothèque, gérer leur file d’attente Up Next, et découvrir de nouveaux podcasts, directement depuis leur ordinateur, qu'ils soient sous macOS ou Windows.

Apple Podcasts permet maintenant de continuer l'écoute d'un épisode entre iPhone et PC

L'un des principaux atouts de cette version web est la synchronisation complète avec le compte Apple de l'utilisateur. Cela signifie que vous pouvez commencer à écouter un épisode sur votre iPhone et le continuer sur votre PC Windows, sans perdre le fil. En plus de la gestion de la file d'attente, les utilisateurs peuvent également explorer des millions de podcasts, consulter les classements et même souscrire à des abonnements premium directement depuis leur navigateur. Pour ceux qui ne possèdent pas de compte, la plateforme permet tout de même de parcourir et d'écouter des épisodes, mais sans les avantages de la personnalisation.

Avec ce lancement, Apple Podcasts rejoint d'autres services de la marque comme Apple TV et Apple Music, qui disposent déjà de leurs versions web. Cette nouveauté renforce sa compétitivité face à d'autres plateformes de streaming audio comme Spotify et Amazon Music, qui offrent depuis longtemps des lecteurs web. En rendant son service plus accessible, Apple veut séduire un public encore plus large et à faciliter l’accès aux podcasts pour les utilisateurs réticents à installer une nouvelle application. Pour essayer dès maintenant la version web, rendez-vous sur podcasts.apple.com.