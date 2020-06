Apple pèse désormais 1500 milliards de dollars, du jamais vu pour une entreprise US

Apple est devenu la deuxième entreprise de l’histoire et la première Américaine à franchir la barre de 1500 milliards de capitalisation boursière. Les prochains iPhone 5G, la bonne santé des services Apple et l’arrivée des premiers Mac avec processeur maison sont quelques-uns des facteurs qui expliquent l’optimisme des investisseurs, et ce, malgré la crise du coronavirus.

Un peu moins de deux ans après avoir atteint les 1000 milliards de capitalisation boursière, Apple vient de franchir un nouveau palier. Son action a entamé un rallye depuis quelques jours pour clôturer au-dessus de 352 $ le mercredi 10 juin, portant le total de la capitalisation à un peu plus de 1500 milliards de dollars US. La firme de Cupertino est devenue la première entreprise high-tech à atteindre ce seuil symbolique.

La seule entreprise à l’avoir réussi jusqu’ici est Saudi Aramco, la compagnie nationale saoudienne d’hydrocarbures qui avait atteint 2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse fin 2019. Le méga groupe pétrolier avait ensuite vu sa valeur plonger les semaines suivantes.

Apple : la diversification, nouveau pilier de sa croissance

Le passage à 1000 milliards de capitalisation boursière pour Apple en 2018 était selon Tim Cook la récompense de l’innovation. Deux ans après, la firme de Cupertino bénéficie toujours de la confiance des investisseurs malgré la baisse des revenus liés aux iPhone. La marque a réussi à réduire sa dépendance en se montrant plus agressive sur le marché des services. Les investisseurs se montrent par ailleurs optimistes pour les années à venir.

La 5G attendue sur le prochain iPhone 12, l’anticipation des premiers Mac avec processeurs maison baisés sur l’architecture ARM ou encore les investissements d’Apple dans des technologies de la santé et de la réalité augmentée sont perçus comme de potentiels catalyseurs de sa croissance dans un avenir proche.

À l’heure où ces lignes sont écrites, Apple réussit à se maintenir au-dessus des 1500 milliards de dollars de capitalisation. Les marchés étant très volatiles, le temps nous dira si la croissance se poursuit ou si les investisseurs se montrent moins optimistes dans les semaines à venir.