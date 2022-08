Apple Pay est anti-concurrentiel ? iOS va permettre de supprimer Apple Wallet des iPhone

Vous n'utilisez pas Apple Wallet sur votre iPhone ? Et bien vous ne pouvez pas désinstaller l'application pour libérer de la place sur votre mobile. Mais avec iOS 16.1, cette situation pourrait évoluer.

Cette semaine a été marquée par le déploiement de la bêta 7 d'iOS 16.0 et de la première bêta d'iPadOS 16.1. Si aucune bêta d'iOS 16.1 n'est encore disponible pour se faire une idée de ce que va apporter la mise à jour, regarder les nouveautés du côté d'iPadOS 16.1 est un bon moyen de savoir à l'avance ce que prévoit Apple. Et 9To5Mac a justement repéré une information intéressante dans le code d'iPadOS 16.1.

D'après la publication, cette nouvelle version du système d'exploitation permet aux utilisateurs de supprimer l'application Apple Wallet, le portefeuille numérique installé par défaut sur les iPhone. Étant donné que cette app n'existe pas sur iPad et qu'iPadOS partage un socle commun avec iOS, nous ne prenons pas de grands risques en déduisant qu'Apple prévoit d'intégrer cette possibilité de désinstaller Wallet de son appareil sur les iPhone.

Apple Wallet victime collatérale des accusations contre Apple Pay ?

Apple Wallet est un service qui permet de gérer les billets, les cartes de transport, les cartes de fidélité, mais aussi les cartes bancaires ajoutées via Apple Pay. Très pratique pour certains, elle est aussi inutile pour beaucoup d'utilisateurs qui n'y ont pas recours. Et comme elle ne peut pas être supprimée, l'application consomme des ressources et de l'espace de stockage pour rien. Cette situation serait donc sur le point de changer avec le déploiement d'iOS 16.1, alors qu'iOS 16.0 doit débarquer en version stable au mois de septembre.

Mais la raison de ce changement n'est pas forcément liée à l'amélioration de l'expérience utilisateur. Apple doit faire face à des attaques légales relatives à un abus de position dominante d'Apple Pay, seule application disponible pour payer sans contact avec un iPhone aujourd'hui. Plusieurs procès antitrust pendent au nez de la firme américaine, qui pourrait de ce fait autoriser la suppression d'Apple Wallet des iPhone en guise de bonne foi.

Source : 9To5Mac