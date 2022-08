Le développement d’iOS 16 est terminé, mais macOS Ventura et iPadOS 16 arriveront plus tard

iOS 16.0 est prêt et sera déployé en septembre avec le lancement des iPhone 14. L'Apple Watch Series 8 et watchOS 9 sont également au programme de la rentrée d'Apple. Pour macOS Ventura et iPadOS 16, ainsi que les nouveaux Mac et iPad, il faudra attendre jusqu'en octobre.

Apple est dans les temps. Alors que la nouvelle génération d'iPhone s'apprête à pointer le bout de son nez, nous apprenons par l'intermédiaire de Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, que la marque à la pomme a conclu le développement de la première version stable d'iOS 16 à la mi-août 2022.

Les iPhone 14 attendus dans le courant du mois d'août seront donc bel et bien nativement propulsés par la toute dernière mouture du système d'exploitation mobile d'Apple. iOS 16 sera également disponible dès son lancement officiel sur les iPhone des années précédentes par voie de mise à jour.

iOS16 avec watchOS 9 dès septembre, macOS Ventura et iPadOS 16 en octobre

Aux côtés d'iOS 16, Apple va aussi déployer watchOS 9. Cela signifie que les nouvelles Apple Watch, de la série 8, devraient être présentées en même temps que les iPhone lors de la grande conférence de rentrée de la firme de Cupertino. Selon Mark Gurman, cette keynote pourrait arriver très rapidement puisqu'elle aurait lieu le mercredi suivant le jour de la fête du travail aux États-Unis, soit le 7 septembre 2022. Et si Apple respecte son calendrier habituel, les iPhone seront commercialisés 10 jours plus tard, après une période de précommandes.

Il ne faut par contre pas s'attendre à un lancement de versions stables pour macOS Ventura et iPadOS 16 aussi tôt. D'après la même source, celles-ci ne seraient mises à disposition du public qu'au mois d'octobre, coïncidant avec la sortie des nouveaux Mac et iPad. Si macOS est habitué à évoluer indépendamment du calendrier d'iOS, il est inhabituel de voir iPadOS accuser un tel retard sur son équivalent pour les iPhone.

Il est possible que cette organisation demeure dans les années qui suivent, Apple préférant lancer ses nouvelles versions majeures d'OS en même temps que de nouveaux produits, et ayant choisi de réserver l'iPhone et l'Apple Watch pour septembre, puis les Mac et iPad pour octobre.

Source : Apple Insider