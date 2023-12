Même Spotify va s’inspirer de ChatGPT pour vous faire découvrir de nouveaux morceaux

Spotify a confirmé travailler sur un nouvel outil capable de générer des playlists personnalisées pour ses utilisateurs. Celui-ci fonctionnera exactement comme ChatGPT : il suffira de formuler une demande par écrit pour que l’IA se charge du reste. Nous avons d’ailleurs déjà eu un aperçu de la fonctionnalité en action.

Il est indéniable que ChatGPT a initié un vent de changement profond dans l’industrie de la tech. Depuis le lancement du chatbot d’OpenAI, tout le monde s’y met et propose sa version de l’IA capable de générer des suggestions personnalisées pour l’utilisateur. Et visiblement, Spotify ne va pas échapper à la règle. Après son DJ piloté par intelligence artificielle, le service de streaming veut donner plus de pouvoir à ses abonnés.

La simple évocation de ChatGPT devrait vous avoir indiqué le fonctionnement de l’outil. Arrivé sur la page dédiée, l’utilisateur se trouve face à un champ de texte sur lequel il peut écrire ce dont il a envie. L’application lui fournit même quelques suggestions pour l’aider à se lancer. Une fois la requête envoyée, l’IA se charge de fouiller dans son catalogue pour générer une playlist correspondante aux envies du moment.

Spotify va laisser son IA façon ChatGPT créer des playlists à votre place

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il semblerait que quelques utilisateurs aient déjà à la fonctionnalité. Sur TikTok, un utilisateur a ainsi partagé sa découverte, visiblement due au hasard, Spotify n’ayant pas encore communiqué sur le sujet. On l’aperçoit sélectionner une des suggestions faites par l’application, puis élaguer la playlist obtenue en supprimant quelques titres.

Interrogé par TechCrunch, Spotify a confirmé l’existence et l’arrivée prochaine du chatbot. « Nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests. Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à une expérience plus large, tandis que d’autres ne servent qu’à tirer des enseignements importants », a déclaré la société. Aussi, rien ne dit pour le moment que l’outil sera déployé auprès du grand public, et encore moins quand.

Source : TechCrunch