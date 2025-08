Apple Music se dote de fonctions d’iOS 26… sur Android

L'application Apple Music 5.0 pour Android bénéficie de nouveautés venant tout droit de la version iOS 26. Mais Liquid Glass manque à l'appel.

Apple a toujours un peu de mal à proposer ses services sur d'autres écosystèmes, et quand il le fait, c'est souvent au rabais. Pour preuve, Apple TV est disponible sur Android depuis quelques mois seulement. Mais aujourd'hui, c'est Apple Music qui nous intéresse, puisque la version bêta 5.0 nous indique quelles sont les nouveautés qui vont arriver pour l'ensemble des utilisateurs d'ici peu.

Cette nouvelle version d'Apple Music pour Android obtient quelques fonctionnalités provenant de l'application pour iOS 26, elle aussi en bêta, et qui sera rendue disponible à tous en septembre. Comme repéré par 9To5Google, on voit apparaître de nouveaux boutons en forme de pilule pour la lecture, la lecture aléatoire et la répétition en haut des albums, des playlists et des pistes en file d'attente. Ils remplacent l'ancien design, rectangulaire avec des coins arrondis.

Apple Music pour Android reçoit des fonctions iOS 26, mais pas Liquid Glass

Une fonction permettant d'accéder plus rapidement à certains contenus est aussi intégrée. “Épingler de la musique à votre bibliothèque : placez vos morceaux les plus écoutés en haut de la bibliothèque pour un accès facile”, est-il décrit dans l'application. Il est possible d'épingler ainsi un morceau, un album, une playlist ou un artiste. Ils sont ensuite affichés bien en évidence dans l'onglet Bibliothèque. Vous pouvez aussi activer ou désactiver le téléchargement automatique des contenus épinglés.

Apple Music 5.0 pour Android ajoute en outre une option de traduction et de prononciation des paroles, pour comprendre les chansons et bien prononcer les mots d'une langue qu'on ne connait pas bien. Une rubrique replay permet quant à elle d'accéder à ses statistiques mensuelles et annuelles.

En toute logique, la version Android de l'app ne reçoit pas le nouveau design Liquid Glass, grande attraction d'iOS 26. Apple veut le réserver à l'iPhone, étant donné qu'il s'agit de la plus grande nouveauté de la mise à jour d'iOS de cette année. Par ailleurs, il serait étrange d'avoir une seule app sous Liquid Glass sans que le reste du système suive.