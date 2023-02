Oppo Find N2 Flip : le smartphone pliable arrive enfin en France le 15 février 2023

Ca y est, après plusieurs mois d’attente, le premier smartphone à clapet d’Oppo sera bien lancé en France, et il ne faudra plus patienter bien longtemps avant de tout savoir à son sujet. La présentation est prévue dès la semaine prochaine.

En décembre dernier, Oppo levait le voile sur son premier smartphone à clapet, le Find N2 Flip. Malheureusement, celui-ci n’était arrivé qu’en Chine, mais Oppo avait bien promis que l’appareil arriverait en Europe au début de l’année 2023. Le fabricant chinois vient donc d’officialiser l’arrivée du smartphone lors d’une conférence prévue le 15 février prochain.

D’après le communiqué de presse d’Oppo, on comprend bien que le Find N2 Flip sera le seul smartphone présenté la semaine prochaine. Aucun Find X6 et X6 Pro ne se profilent pour l’instant à l’horizon, leur lancement étant vraisemblablement prévu à la fin du mois de mars 2023.

Quel tarif pour le Find N2 Flip en Europe ?

Pour rappel, le Find N2 Flip est propulsé par une puce de MediaTek, la Dimensity 9000+. Sa particularité est probablement sa grande batterie de 4300 mAh (compatible avec une recharge rapide filaire 44W), qui lui assure une autonomie plus longue à ses rivaux, mais également son grand écran externe placé à la verticale sur la partie supérieure.

Au niveau de l’écran principal, on retrouve une dalle AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraichissement 120 Hz et la technologie LTPO. Enfin, au dos, on retrouve deux capteurs photo, un principal IMX890 de 50 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. À l’avant, le smartphone mise sur un capteur selfie de 32 MP avec un autofocus intégré.

Pour l’instant, on ne sait pas vraiment combien vont coûter les différentes configurations du Oppo Find N2 Flip, mais de précédentes rumeurs indiquaient que les prix devraient démarrer aux alentours de 1100 euros. Le smartphone serait donc au même niveau que le Samsung Galaxy Z Flip 4 à son lancement. Le problème, c’est que celui-ci n’est aujourd’hui plus très récent, ce qui permet de le trouver à prix réduit.

Oppo va donc devoir convaincre de nouveaux clients avec son premier smartphone à clapet, mais on ne se fait pas trop de soucis à ce sujet. Les premiers tests en Chine ont démontré qu’il s’agissait d’un des meilleurs smartphones de sa catégorie, mais nous attendons de pouvoir le tester par nous-mêmes pour en être sûrs.