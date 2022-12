Apple : les problèmes de production de l’iPhone vont se poursuivre en 2023

Depuis quelques mois maintenant, Apple souffre de graves problèmes de production. Cela ne devrait malheureusement pas s’arranger l’année prochaine, puisque la Chine est toujours durement touchée par la pandémie COVID-19.

Il y a quelques semaines, de violentes manifestations ont éclaté dans la principale usine de fabrication d’iPhone d’Apple à Zhengzhou, en Chine. Les ouvriers avaient massivement fui l’usine par peur d’attraper le COVID-19, alors que le pays connait actuellement une nouvelle vague très importante.

À cause des nombreux confinements décrétés en Chine à cause de la politique zéro-covid et l’important nombre d’hospitalisations actuelles dans le pays, la production de l’iPhone 14, majoritairement fabriqué en Chine, est très impactée. Il est peu probable que cela s’arrange beaucoup l’année prochaine. Compte tenu de l’efficacité présumée limitée des vaccins chinois, il est probable que les ouvriers des usines d’Apple soient régulièrement touchés par de nouvelles vagues.

Les iPhone 14 Pro pourraient connaitre des pénuries en 2023

Déjà au début du mois de décembre, l’approvisionnement en iPhone 14 Pro était si limité qu’Apple n’était pas en mesure d’assurer une livraison avant Noël. Désormais, lorsqu’on se rend sur le site officiel d’Apple, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max affichent toujours une livraison sous une à deux semaines, c’est-à-dire pas avant 2023.

Les modèles classiques 14 et 14 Plus ne connaissent pas les problèmes, puisqu’on le rappelle, ceux-ci sont beaucoup moins populaires que les modèles Pro. En cause, le manque flagrant de nouveautés, qui pousse les fans à se tourner vers les versions les plus onéreuses. Apple a d’ailleurs revu ses objectifs à la baisse avec l’iPhone 14 Plus, qu’il n’arrive pas vraiment à écouler.

Alors que les fêtes de fin d’année étaient généralement l’occasion pour le géant américain d’établir de nouveaux records de vente, tout porte à croire que Noël 2022 a finalement été une période noire pour l’entreprise.

Pour essayer de maintenir la cadence, Apple va délocaliser une partie de sa production dans son usine de Chennai en Inde, qui produit déjà environ 5 à 10 % des iPhone 14. Selon les analystes du cabinet JP Morgan, Apple pourrait fabriquer 25 % de tous les iPhone d'ici 2025 en Inde. Cette nouvelle stratégie devrait permettre à l’entreprise d’être beaucoup moins dépendante de la Chine à l’avenir.

Source : Financial Times