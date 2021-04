Apple : les AirTags ne sont pas conçus pour suivre vos enfants ou vos animaux de compagnie

Les AirTags, les nouveaux trackers d’Apple, s'intègrent à l'application Localiser pour permettre aux utilisateurs de suivre des objets tels que des sacs à main, des clés, des sacs à dos ou d'autres objets à partir de leur iPhone. Cependant, Apple a insisté dans une interview sur le fait qu’ils n’avaient pas été conçus pour suivre vos enfants ou vos animaux de compagnie.

Après l'annonce des AirTags cette semaine, la vice-présidente du marketing mondial des produits iPhone d'Apple, Kaiann Drance, et le directeur principal de la détection et de la connectivité d'Apple, Ron Huang, se sont entretenus avec Fast Company au sujet du tracker, de sa conception et de sa confidentialité.

Bien que les AirTags d'Apple ne soient pas nécessairement un nouveau concept, ils sont sans doute les appareils les plus intéressants présentés durant la Keynote, car ils sont tout nouveaux dans l’écosystème Apple. Certains internautes les utiliseraient déjà pour suivre leurs enfants ou leurs animaux, un usage qu’Apple n’apprécie pas beaucoup.

Apple ne veut pas que vous traquiez

Lors de l’interview, les dirigeants d'Apple ont tenu à préciser que les AirTags ont été conçus pour suivre des objets, et non des personnes ou des animaux domestiques. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en mettre un sur le sac de votre enfant, mais Apple affirme qu'il est préférable d'utiliser une Apple Watch avec Family Setup.

Apple a introduit une nouvelle fonction de sécurité dans son application Find My dans la version bêta d'iOS 14.5 qui avertit les utilisateurs si l'iPhone détecte un dispositif de suivi inconnu, tel qu'un AirTag, utilisé pour les suivre. Par conséquent, votre iPhone pourra vous avertir si quelqu’un a glissé un AirTag dans votre sac et l'utilise pour vous traquer. En effet, vous recevrez une notification « AirTag trouvé en train de se déplacer avec vous », et vous aurez alors la possibilité de le désactiver.

Bien que presque tous les smartphones puissent interagir avec l'AirTag, celui-ci est un tracker intelligent « privilégiant la confidentialité ». En effet, si vous perdez votre AirTag, Huang précise qu’un individu ne pourra pas le récupérer, le réinitialiser avec son iPhone et continuer à l'utiliser. De plus, il faut noter que les AirTags ne sont pas destinés à être des dispositifs antivols. Les AirTags sont vendus à un tarif de 35 euros, mais Apple propose également des lots de 4 AirTags pour seulement 119 euros. De son côté, Samsung propose lui des SmartTag pour le même prix.

Source : fastcompany