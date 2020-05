Apple lancerait un iPad 10,8 pouces abordable cette année et un iPad Mini en 2021

Après le nouvel iPad Pro il y a quelques semaines, Apple pourrait lancer une seconde tablette en 2020. La firme plancherait sur un iPad 10,8 pouces pas cher et sur un iPad Mini d’une taille comprise entre 8,5 et 9 pouces pour un lancement début 2021. On fait le point sur les premières infos.

Malgré la crise du coronavirus, le deuxième trimestre de 2020 a été riche en annonces du côté d’Apple. La firme devrait poursuivre sur cette lancée à l’automne avec le lancement de l’iPhone 12. Selon le célèbre analyste Ming Chi Kuo, les nouveaux iPhone de 2020 seraient accompagnés d’un iPad 10,8 pouces, une diagonale tout à fait inédite dans la gamme.

Un iPad Mini de 6e génération est également prévu pour une sortie en 2021, soit 2 ans après le modèle actuel qui est disponible depuis l’année dernière. Kuo affirme que ces tablettes suivront la stratégie adoptée par Apple pour l’iPhone SE 2020. Leurs principaux arguments de vente seront leur prix abordable et l’utilisation des puces les plus récentes et les plus rapides de la firme.

Reste à savoir dans quelle gamme la première s’insérera. En rapprochant les informations de Kuo avec celles qui circulent depuis quelques semaines, il pourrait s’agir d’un nouvel iPad Air avec capteur d'empreintes sous l’écran. Mais il semble plus crédible qu’il s’agisse du successeur de l’iPad de 7e génération, d’autant qu’il est question d’une tablette pas chère.

Pour l’instant, aucun prix n’a encore été avancé. L’iPad Air de 2019 est proposé à partir de 599 € et l’iPad 7 à partir de 389 €. L’identification du modèle est d’autant plus difficile que la diagonale de 10,8 pouces ne ressemble à rien de connu. L’iPad Air est équipé d’un écran de 10,5 pouces et le dernier iPad d’une dalle de 10,2 pouces.

L’iPad mini de son côté devrait voir son écran s’agrandir, passant de 7,9 pouces à une diagonale comprise entre 8,5 et 9 pouces. Une chose est quasi certaine, les deux nouvelles tablettes verraient leur design évoluer avec des bordures plus fines et la disparition du bouton Touch ID, à l’instar des derniers iPad Pro. Enfin, Kuo apporte de nouvelles informations sur les prochaines lunettes de réalité augmentée de la firme de Cupertino. Les Apple Glasses seraient finalement reportées à 2022, soit un an de retard sur le calendrier initialement annoncé par Tim Cook.

