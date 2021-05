Beats Studio Buds : LeBron James s’affiche avec les écouteurs Apple, la sortie se rapproche

Les Beats Studio pourraient bientôt être dévoilés officiellement par Apple. C’est ce que suggère cette photo postée par LeBron James sur son compte Instagram. Sur celle-ci, la star du basket arbore des écouteurs sans fil qui ressemblent beaucoup au design ayant fuité ces derniers jours.

Ça se précise du côté des Beats Studio Buds. Les nouveaux écouteurs sans fil d’Apple font depuis peu l’objet de plusieurs fuites. En premier se trouvent des rendus promotionnels dénichés au sein des dernières versions bêta d’iOS et tvOS. Celles-ci indiquent que la firme de Cupertino va tirer un trait sur le passé en optant pour la première fois pour un design intra-auriculaire. Néanmoins, aucune information officielle n’ayant encore été dévoilée sur les appareils, il était alors difficile de s’avancer sur une date de lancement.

Mais, hier, les choses se sont accélérées. Une photo volée des écouteurs a fait surface sur le web, faisant suite à un schéma complet du design révélé auparavant. Les deux images se mettent d’accord sur l’apparence des Beats Studio Buds, par ailleurs assez semblable à celle des Galaxy Buds. Ces derniers semblent indiquer qu’Apple serait prêt, ou presque, à commercialiser ses nouveaux appareils. Apparemment, certains peuvent même déjà en profiter. C’est le cas de LeBron James, star américaine du basket, qui s’affiche fièrement avec sur son compte Instagram.

View this post on Instagram A post shared by LeBron James (@kingjames)

Les Beats Studio Buds seront-ils présentés à la WWDC ce 7 juin 2021 ?

Il ne s’agit en rien d’un partenariat rémunéré comme on peut en voir à foison sur le réseau social. Aucune mention des futurs écouteurs n’est à souligner dans la légende du post. On ne peut donc pas affirmer avec pleine certitude qu’il s’agit bien des Beats Studio Buds dans les oreilles de l’athlète. Toutefois, force est de constater que la ressemblance est troublante. En y regardant de plus près, la forme des écouteurs est très semblable à celle dévoilée dans les précédents rendus et fuites.

De là à prédire un lancement dans les prochains jours ou semaines, il n’y a qu’un pas. Apple a dévoilé le programme de la WWDC qui se tiendra le 7 juin prochain, et aucune mention des écouteurs n’a été faite. Mais il n’est pas impossible que le constructeur réserve ceux-ci en surprise. Quoiqu’il en soit, à la vue des nombreux indices à leur sujet, leur sortie semble imminente. Il est fort à parier qu’Apple ne va pas tarder à lever le voile sur ce fameux projet — plus ou moins — secret.