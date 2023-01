iPad : l’Apple Pencil reconnaîtra les couleurs et les textures des objets qui vous entourent

Apple aurait déposé une demande de brevet pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à son Pencil. Elles permettraient d’échantillonner les couleurs et les textures à la surface de n’importe quel matériau.

L’Apple Pencil est un stylet qui offre une expérience d’écriture et de dessin naturelle sur l'iPad. Il s’utilise sans fil et communique à travers le Bluetooth Low Energy. Sa pointe est sensible à la pression, ce qui permet de varier la largeur des traits et autorise des nuances très fines dans les dessins. Son capteur d’inclinaison peut détecter l’angle auquel il est tenu. En outre, l’Apple Pencil est doté d’un accéléromètre intégré qui suit ses mouvements, et sa batterie intégrée peut être chargée à l’aide d’un connecteur Lightning.

On le voit, l’accessoire d’Apple est très pratique, mais les possesseurs de tablettes graphiques concurrentes vous le confirmeront, il n’a rien de révolutionnaire. Cela pourrait bientôt changer, car selon le site Patently Apple, la firme Apple aurait déposé une demande de brevet auprès de l’USPTO le dernier jour de l’année 2022. Cette dernière concernerait un Apple Pencil qui intégrerait des capteurs optiques aux propriétés assez fascinantes. D'une part, ces derniers permettraient au stylet d’Apple d'échantillonner les couleurs dans le monde réel, et d'autre part, il pourrait en capturer les textures et les surfaces.

Les fonctionnalités colorimétriques et d'échantillonnage de l'Apple Pencil le rendraient encore plus polyvalent

Ces paramètres pourraient être transmis vers un iPad ou tout autre appareil compatible afin d’être utilisés dans le logiciel adéquat. Si ce brevet venait un jour à être appliqué, on peut imaginer qu’il étendrait énormément le champ des usages de l’Apple Pencil. Alors qu’il est jusqu’à maintenant surtout l’apanage des illustrateurs et autres preneurs de notes, l’accessoire d’Apple pourrait devenir le chouchou des modélisateurs 3D, architectes et autres animateurs.

Le brevet US 20220413636 A1 est encore loin d’être mis en application dans l’Apple Pencil. Il est donc fort peu probable qu’on voit cette invention dans le tout prochain Apple Pencil. À en croire Patently Apple, ce type de capteur fera son apparition dans le stylet de la compagnie en 2024, à la sortie de l’iPad OLED.

Source : Patently Apple