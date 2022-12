Apple : la détection d’accident d’iOS 16 est trop sensible, les pompiers réclament des changements

La détection de collision des iPhone 14 se déclenche de plus en plus fréquemment sans raison. Un petit défaut de fonctionnement qui a de graves répercussions en termes de ressources humaines et financières, comme en attestent les témoignages de plus en plus nombreux des secouristes canadiens.

Plusieurs témoignages émanant de secouristes canadiens appuient la thèse selon laquelle la détection d’accident de l’iPhone 14 est un peu trop sensible. Par trois fois en deux jours, des équipes d’urgences de Colombie-Britannique ont été envoyées pour rien à la recherche de victimes d’accident à cause de cette fonctionnalité.

Dans le premier cas, le smartphone était ballotté de gauche à droite dans la boîte à gant d’une motoneige : la fonction de sauvetage d’iOS s’est activée, ce qui a déclenché l’envoi d’un hélicoptère et d’une équipe de recherche. Les deux jours suivants, les pompiers ont été contactés pour intervenir aux abords d’une station de ski… là encore pour rien. iOS 16 avait appelé les secours depuis la poche des skieurs qui dévalaient les pentes neigeuses.

Les recherches déclenchées suite à la détection d'accident de l'iPhone 14 coûtent très cher

Ce gâchis de temps et d’énergie irritent les secouristes canadiens. Cela dit, les faux positifs sont trop fréquents. À cette allure, le budget et les ressources humaines et financières des équipes d’urgence risquent de s’épuiser rapidement. Les secouristes exigent qu’Apple trouve une solution.

Kyle Hale, responsable d’un centre de secours en Colombie-Britannique, déclare : « on s’attendait à ce que ce problème de faux positif arrive. Mais on doit tout de même vérifier la source de l’appel. Donc on envoie un hélicoptère au milieu de nulle part pendant 40 minutes ». Ce genre de recherche peut coûter jusqu’à 10 000 $ à la communauté. Outre un peaufinage des réglages de sensibilité de la détection d’accident grâce aux données fournies par les utilisateurs, Apple envisage également de rendre la fonction optionnelle.

Source : Apple Insider