Apple iPhone : découvrez en vidéo quel modèle choisir pour 2021

Apple a présenté quatre iPhone 12, mais la firme en propose sept dans son catalogue. L’iPhone SE (2020), l’iPhone 11 et l’iPhone XR sont toujours présents, fidèles au poste. Tous ces iPhone présentent des caractéristiques différentes, autant en termes de design que de technique. De l’iPhone SE qui s’inspire de l’iPhone 6 jusqu’à l’iPhone 12 qui rend hommage à l’iPhone 5, nous vous proposons en vidéo un tour exhaustif du catalogue de la firme en cette fin d'année 2020.

Cette année, Apple a sorti l’artillerie lourde pour concurrencer les marques asiatiques, notamment chinoises. La moisson 2020 des iPhone ne compte pas moins de 4 modèles. iPhone 12. iPhone 12 Mini. iPhone 12 Pro. Et iPhone 12 Pro Max. Jamais Apple n’avait lancé autant de modèles en une seule fois. Deux d’entre eux sont sortis la semaine dernière. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro. Nous avons d’ores et déjà publié le test complet de l’iPhone 12 « classique ». Et le second est en cours de finalisation.

Lire aussi – iPhone 12 Pro : les benchmarks le confirment, il a 2 fois moins d’autonomie gaming que l’iPhone 11 Pro

Dans quelques jours, deux autres iPhone arriveront dans les magasins : le plus petit (iPhone 12 Mini) et le plus grand (iPhone 12 Pro Max) de la fratrie. Ce qui portera à sept modèles vendus sur l’Apple Store. En effet, outre les quatre modèles présentés début octobre, trois autres smartphones ont survécu au ménage automnal du catalogue de la firme : l’iPhone SE (2020), sorti début 2020, l’iPhone 11, sorti fin 2019, et l’iPhone XR, sorti fin 2018. Les prix du catalogue varient donc de 489 euros à 1609 euros.

Une vidéo pour comparer tous les modèles vendus en 2020

Pour y voir plus clair, nous avons publié sur notre chaîne YouTube (mais vous pouvez aussi la retrouver en fin de cet article) une vidéo comparative des sept modèles afin de vous aider à trouver l’iPhone qui vous va le mieux. Les modèles les moins chers ne sont pas forcément les moins bons dans ce comparatif. L’exemple le plus flagrant est l’iPhone SE (2020) : proposé à 489 euros, il intègre la plate-forme de l’iPhone 11 et le design compact de l’iPhone 6/6S/7/8. Un très bon compromis.

Il y a différents profils de consommateurs. Et chaque iPhone répond aux besoins de certains profils. Les vidéastes experts et professionnels par exemple préfèreront le stabilisateur gimbal et l’écran de l’iPhone 12 Pro. Les bourses plus modestes se tourneront vers l’iPhone 11 toujours très performant pour son âge. Les amateurs de petits formats très musclés seront ravis avec l’iPhone 12 Mini. Retrouvez-nous donc ci-dessous et sur notre chaîne YouTube pour cette séquence de 10 minutes. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, un pouce vers le haut nous fait toujours plaisir. Et si vous ne voulez rater aucun autre contenu, un abonnement et l’activation des notifications sont la meilleure des solutions.