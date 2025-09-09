L’iPhone 17 Pro Max serait plus épais, mais il y a une bonne raison à cela

Les rumeurs autour du prochain iPhone 17 Pro Max ne cessent de se multiplier alors que sa présentation officielle lors de la keynote de rentrée d’Apple est imminente. Ce modèle haut de gamme devrait être plus épais que son prédécesseur, mais il y aurait une bonne raison à cela.

L’iPhone 17 Pro Max continue de faire parler de lui à seulement quelques heures de la keynote de rentrée d’Apple. Coloris qui sortent de l’ordinaire, titane ou non, gros boost de RAM… Les spéculations autour du prochain mastodonte de la marque à la pomme ne manquent pas.

Alors que l’iPhone 17 Air mise tout sur sa finesse, l’iPhone 17 Pro Max semble loin de ces considérations, puisque ce n’est pas sur ce terrain qu’on l’attend. En effet, ce modèle de la nouvelle génération d’iPhone pourrait même être plus épais que son prédécesseur haut de gamme. Mais il y a une raison à cela.

Un iPhone 17 Pro Max plus épais pour plus d’autonomie

Nos confrères de MacRumors ont repéré sur Weibo que le compte Ice Universe – qui selon eux a un historique plutôt fiable – persistait : l’iPhone 17 Pro Max devrait avoir une épaisseur de 8,725 mm, là où son prédécesseur, l’iPhone 16 Pro Max, n’en faisait que 8,25. Si cela s’avère, l’appareil serait donc 5 % plus épais.

Cela n’est pas surprenant. Une vidéo précédemment diffusée sur les réseaux montrait un mobile en cours d’assemblage, qui était présenté comme l’iPhone 17 Pro Max : châssis plus épais, bloc photo redessiné et nouvelle disposition des capteurs apparaissaient alors à l’écran. Cette rumeur vient donc renforcer celle selon laquelle l’iPhone 17 Pro est le plus endurant jamais conçu, capable de battre des records d’autonomie.

En effet, ces choix permettraient à la firme de Cupertino d’intégrer une batterie plus grande, avec une capacité de 5 088 mAh, toujours d’après les rumeurs. Or, une batterie dépassant les 5 000 mAh serait une première pour un iPhone. Ce changement, tout en marquant une rupture avec l’iPhone 16 Pro Max, musclerait ainsi l’endurance de l’appareil, permettant d’étendre l’usage intensif sur une journée entière sans recharge.

Plus que quelques heures avant d’obtenir ou non une confirmation officielle de la part d’Apple, lors de sa keynote de rentrée qui aura lieu ce mardi 9 septembre. Voici comment la suivre en direct et tout ce que vous pouvez en attendre.