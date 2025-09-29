Apple Intelligence : cette application géniale active le mini-ChatGPT caché dans votre iPhone qui fonctionne sans Internet

Apple est souvent critiqué pour son retard dans la course à l’IA, mais il a discrètement déployé avec iOS 26 un modèle de langage intégré nativement dans ses iPhone récents. L’application Locally AI permet d’activer ce mini-ChatGPT qui fonctionne localement et sans Internet.

iOS 26, la dernière version du système d’exploitation d’Apple, est arrivée et avec elle de nouvelles fonctionnalités basées sur Apple Intelligence ont été déployées, comme la traduction instantanée des SMS dans iMessages et des appels dans FaceTime via des sous-titres.

Ces nouveautés apparaissent néanmoins comme peau de chagrin face aux possibilités offertes par les puces de la firme de Cupertino, particulièrement optimisées pour l’IA générative. Mais il ne s’agit là que de la partie émergée de l’iceberg : avec iOS 26, Apple a intégré nativement à l’iPhone un modèle de langage, plus puissant que ce que montre officiellement la marque. Une application révèle son potentiel.

Activez le modèle de langage d’Apple intégré directement à votre iPhone grâce à Locally AI

Développée par le Français Adrien Grondin, l’application Locally AI propose aux propriétaires d’iPhone de télécharger plusieurs modèles pour les exécuter localement : Gemma 3 de Google, SmolLm 3 de Hugging Face, Qwen 3 ou encore Llama 3 de Meta. Mais elle permet désormais d’exploiter les capacités en IA des iPhones récents (iPhone 15 Pro, 16 et 17) en offrant à leurs propriétaires un accès au modèle officiel d’Apple Intelligence : Apple Foundation.

Étant intégré nativement par la marque à la pomme à iOS 26, Apple Foundation ne nécessite aucun téléchargement. Si vous êtes un habitué de ChatGPT, vous ne devriez pas être trop dépaysé avec l’interface de Locally AI. L’IA vous aide à trouver une recette à partir d’une liste d’ingrédients donnée, à planifier votre prochain voyage, à rédiger un courrier et peut même vous expliquer comment fonctionne tel ou tel objet.

Pourquoi privilégier Apple Foundation à ChatGPT, Gemini ou Claude ? Le modèle d’Apple, plus petit, est donc moins performant. En revanche, tout fonctionne en local sur votre iPhone, mais aussi sans réseau. Les tests de nos confrères de Numerama affichent des résultats assez impressionnants sur un iPhone 17 Pro, avec des réponses générées en seulement quelques secondes. Ainsi, pour des questions simples (et réduire votre empreinte environnementale), vous pourriez vous tourner vers Apple Foundation. Toutefois, des limites subsistent : le modèle n’accepte pas les images et, pour des raisons obscures, il refuse parfois de répondre.

Locally AI révèle ainsi la puissance réelle des iPhone récents et offre probablement à leurs propriétaires un aperçu du futur Siri. Mais pour le moment, l’utilité pratique d’Apple Foundation demeure restreinte : le modèle, même avec Locally AI, ne peut rien faire à votre place, à part générer du texte.