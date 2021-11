Apple travaille sur un iPhone entièrement en verre avec des écrans sur tous les côtés

Apple pourrait bien dévoiler d’ici quelques années un iPhone pas comme les autres, puisque celui-ci ne serait constitué que d’un seul bloc de verre. Un brevet déposé par le fabricant nous en apprend plus sur l’appareil.

Un nouveau brevet du géant américain daté du 16 novembre 2021 dévoile des dessins pour des produits Apple entièrement en verre, dont notamment un iPhone, une Apple Watch ainsi qu’un Mac Pro. L'iPhone en verre est décrit comme un « appareil électronique avec un boîtier en verre ». Puisque l’appareil propose des bords en verre de tous les côtés, l’écran pourrait également déborder sur les tranches, et même sur le dos du smartphone.

Cela permettrait aux boutons physiques de disparaître, et d’être remplacés par des boutons virtuels. On peut en voir quelques-uns sur les images du brevet, notamment ceux qui permettent d'activer le mode avion, l'activation du Wi-Fi et les commandes de volume.

À lire également : L’iPhone 14 Pro se dévoile dans une nouvelle vidéo des mois avant la keynote

Apple souhaite fabriquer un iPhone avec des écrans sur tous les côtés

Le long dépôt de brevet explique en détail le design de l’iPhone entièrement composé de verre, mais donne un peu l'impression que la société explique avec des phrases interminables ce qu’est une boîte en verre. « Le premier élément en verre définit au moins une partie d'un premier côté principal de l'enceinte en verre à six côtés, au moins une partie d'un côté périphérique de l'enceinte en verre à six côtés, une première région le long du côté périphérique et ayant une première épaisseur, et une deuxième région le long du côté périphérique et ayant une deuxième épaisseur différente de la première épaisseur », peut-on lire dans le brevet.

On découvre également comment le verre peut être incurvé, effilé et superposé pour créer un boîtier entièrement en verre, avec des emplacements pour des composants tels que des haut-parleurs et des microphones. Cependant, l’élément le plus important est probablement le fait qu’Apple souhaite créer un iPhone capable d’afficher du contenu sur tous les côtés.

Cela nous rappelle beaucoup le concept de Xiaomi et son écran aux quatre côtés incurvés, mais celui-ci ne pouvait pas afficher de contenu à l’arrière. Puisqu’il s’agit d’un brevet, il est bon de rappeler qu’il est possible que ce type d’appareil ne voie jamais le jour, cela indique juste qu’Apple explore cette piste pour de futurs smartphones. Apple a publié d’autres brevets étranges en 2021, comme l’adoption du design « râpe à fromage » pour l’iPhone.

Source : Patently Apple