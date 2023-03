Apple modifie le prix des applications pour iPhone et iPad, voici ce qui change

Apple a annoncé sur son site l’application des nouvelles possibilités de tarification des applications vendues sur l’App Store. Un bouleversement annoncé dès décembre 2022.

Le passage au nouveau système de prix des applications sur l'App Store débute aujourd’hui, mais s’étalera jusqu’au 9 mai 2023, date à laquelle, si les développeurs n’ont pas modifié eux-mêmes le prix de leurs apps, « les prix des applications existantes et des achats uniques dans l’application seront mis à jour dans les 175 vitrines de l’App Store afin de tirer parti de la nouvelle tarification globale améliorée ».

À lire — iPhone, iPad : l’accès aux bêtas développeurs coûte désormais 99 dollars par an pour tout le monde

Les développeurs sous iOS disposaient jusqu’à présent d’options limitées en termes de prix, et la firme de Cupertino entend bien leur donner plus de choix. Les développeurs d’applications pour les appareils d’Apple peuvent désormais fixer des prix allant de 0,29 $ à 9999,99 $ aux États-Unis.

L'App Store affiche dix fois plus de possibilités de prix qu’auparavant pour les apps et les IAP

À en croire la firme de Cupertino, « ces options offrent une plus grande flexibilité, en augmentant progressivement les prix (par exemple, tous les 0,10 $ jusqu’à 10 $, tous les 0,50 $ entre 10 $ et 50 $, etc.) ». Par ailleurs, la compagnie met de nouveaux outils en place pour permettre aux développeurs de vendre leurs produits à un prix cohérent avec le pouvoir d’achat et la zone dans laquelle ils sont proposés. Dans leurs propres termes, vous pouvez maintenant « utiliser des prix égalisés à l’échelle mondiale qui suivent les conventions de prix les plus courantes dans chaque pays ou région, afin de proposer des prix plus pertinents aux clients ».

Si vous êtes développeur d’applications sur iOS, notez bien que sans modification de votre part, Apple changera le prix de votre produit en fonction du prix affiché sur l’App Store américain. Cela dit, Apple vous offre de nombreuses options pour fixer vos prix. Si vous souhaitez qu’un prix différent soit utilisé comme base, « mettez à jour le pays ou la région de base de vos applications ou de vos achats in-app sur la vitrine de votre choix. Vous pouvez également choisir de gérer manuellement les prix sur les vitrines de votre choix au lieu d’utiliser le prix égalisé ».

Source : Apple