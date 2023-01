Apple Glass : Siri va vous aider à créer des applications pour le casque de réalité mixte

Apple travaille sur de nouveaux outils logiciels qui permettront aux développeurs et aux clients de créer des applications de réalité augmentée pour son casque AR/VR dont on parle beaucoup, selon un rapport de Wayne Ma de The Information.

Cela fait maintenant plusieurs années que nous entendons parler d’un casque de réalité mixte chez Apple, et celui-ci se fait beaucoup attendre. Apple aurait déjà reporté le lancement plusieurs fois maintenant, et il serait désormais prévu pour le second semestre 2023. Le géant américain aurait fait ce choix pour peaufiner le logiciel de l’appareil, et on sait peut-être désormais pourquoi.

En effet, les sources de The Information affirment qu'Apple travaille sur un outil qui permettrait à quiconque de créer des applications de réalité augmentée avec Siri. Il suffirait de dire à l'assistant vocal ce que l'on veut. L’assistant personnel serait en mesure de coder une application, à la manière de ChatGPT, qui pourra ensuite être mise à disposition sur l’App Store d’Apple pour être téléchargée par d’autres personnes.

Apple veut simplifier la création d’applications

« L'outil, par exemple, pourrait permettre aux utilisateurs de construire une application avec des animaux virtuels se déplaçant dans une pièce et sur ou autour d'objets réels sans avoir besoin de concevoir l'animal à partir de zéro, de programmer ses animations et de calculer son mouvement dans un espace 3D avec des obstacles », précise The Information.

Cela inclut la possibilité de « scanner et d'importer des objets du monde réel dans le casque afin qu'ils puissent être représentés avec précision en 3D et se comporter comme ils le feraient dans la vie réelle ». Apple serait loin d’être le premier à proposer un tel système, nous évoquions notamment une fonctionnalité similaire sur une application d’Epic Games l’année dernière.

Heureusement, Apple travaille également sur son propre contenu AR pour le casque Reality Pro, et celui-ci ira au-delà des émissions de télévision et des films traditionnels, si l’on en croit les informations de Bloomberg. Selon The Information, Apple souhaite un contenu qui mette l'accent sur “la santé et le bien-être”, comme des applications qui aident les utilisateurs à méditer et à se maintenir en forme. Il reste à voir si le géant américain présentera tout cela à la fin de l’année, ou si le casque de réalité mixte sera de nouveau reporté.

Source : The Information