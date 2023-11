Apple expédie par erreur 60 iPhone 15 Pro Max à la même personne, elle n’en avait commandé que quatre

Apple vient de faire une belle boulette, si l’on en croit une histoire d’un tiktoker partagée dans une vidéo sur le réseau social. L’entreprise aurait expédié par erreur 60 iPhone 15 Pro Max 1 To d'une valeur de 96 000 dollars pour honorer une commande de seulement 3 600 dollars.

Un TikToker nommé @legends_gio s'est retrouvé au centre d'une incroyable pagaille après avoir passé une commande pour quelques iPhone 15 Pro Max. Son intention était simple : il avait besoin d'une variante de 1 To et de trois variantes de 256 Go pour son équipe. Ce qu'il a reçu, cependant, n'était rien de moins que stupéfiant.

En ouvrant le paquet, @legends_gio a découvert un total de 60 iPhone 15 Pro Max. Apple avait envoyé trois boîtes contenant chacune 20 iPhone 15 Pro Max, tous dotés d'une capacité de stockage de 1 To. En termes de valeur au détail, cette remarquable bévue représente environ 96 000 dollars d'iPhone, alors que la valeur de la commande initiale ne montait « qu’à » 3 600 dollars.

Naturellement, cet incident en a laissé plus d'un perplexe, car des erreurs aussi colossales sont extrêmement rares dans le monde de la technologie, en particulier pour une entreprise aussi méticuleuse qu'Apple.

Si vous vous demandez pourquoi une telle chose ne vous arrive jamais, sachez qu'il n'y a peut-être aucun avantage à recevoir 15 fois le nombre d'unités d'iPhone que vous avez commandées.

Évidemment, @legends_gio annonce qu’il aimerait bien garder les appareils, mais Apple ne laissera probablement pas cela se produire. L’entreprise a la possibilité de “briquer” à distance ces iPhone 15 Pro Max expédiés par erreur, les rendant ainsi inutilisables. Le géant de la technologie peut également décider d'envoyer une mise en demeure pour que ces appareils soient renvoyés.

Ce qui est sûr, c’est qu’Apple ne va probablement pas être très content de s’occuper de ce problème, car peu de gens aiment les soucis logistiques. On espère que les employés responsables de cette erreur ne se feront pas trop taper sur les doigts.