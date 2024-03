Gemini : l’IA refuse de répondre aux questions sur ce sujet d’actualité

Si vous posez des questions sur un certain sujet d'actualité à l'IA Gemini de Google, elle refusera de répondre. Pourtant les informations sont largement disponibles sur Internet.



On ne peut pas faire dire n'importe quoi à une intelligence artificielle. Les chatbots tels que Gemini (anciennement Bard) de Google ou ChatGPT d'OpenAI ont des garde-fous pour éviter les dérives. Certes il existe des moyens détournés pour faire parler les chatbots de sujets qui leur sont normalement interdits, mais en règle générale, les IA restent dans le cadre qui leur est imposé. Parfois, elles le respectent un peu trop, au risque de fournir des réponses qui ne se soucient pas de la réalité historique.

Mais qu'en est-il des sujets potentiellement sensibles qui, en théorie, ne devraient pas être tabous ? Ceux qu'on préfère ne pas aborder lors des repas de peur que la discussion dégénère ? Sur l'un d'eux, Google a fait un choix radical. En fin d'année dernière, l'entreprise annonçait qu'elle allait prendre des mesures concernant son IA Gemini et sa capacité à parler de politique. Plus précisément des élections américaines qui se tiendront en novembre 2024.

Gemini répond à tout, sauf aux questions concernant ce sujet

Les informations à propos des élections américaines sont légion sur Internet, mais quand on demande à Gemini de nous en parler, l'IA répond par “je suis encore en train d'apprendre comment répondre à cette question. En attendant, essayez la recherche Google“. Et comme on peut le voir sur la capture d'écran ci-dessous, les États-Unis ne sont pas les seuls concernés.

Le constat est le même si on demande des informations à propos des élections d'un autre pays, dont la France. C'est en réalité une volonté de Google : “en préparation des nombreuses élections qui auront lieu dans le monde en 2024 et par prudence, nous limitons les types de requêtes liées aux élections pour lesquelles Gemini renverra des réponses“, explique un porte-parole de la firme à Reuters. En revanche, quand Gemini est prié de dire pourquoi il ne peut pas s'exprimer sur les élections, l'IA répond en invoquant un “manque de contexte“, un “risque de désinformation” ou encore “la complexité du sujet” qu'elle ne veut pas “simplifier à l'excès“. Pour le moment, rien n'indique si le chatbot pourra à terme parler des élections.