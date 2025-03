Apple est largué dans la course à l’IA et pourrait ne jamais rattraper son retard, voici pourquoi

Apple a toujours su arriver tard sur un marché, mais avec un produit si abouti qu’il surpassait la concurrence. Cette stratégie semble pourtant échouer avec l’intelligence artificielle. Alors que Google, OpenAI et même Amazon avancent à toute vitesse, la marque à la pomme peine à suivre le rythme. Le retard accumulé pourrait être difficile à combler.

Apple a bâti sa réputation sur sa capacité à transformer des technologies existantes en succès commerciaux. L’iPod n’était pas le premier baladeur numérique, l’iPhone pas le premier smartphone, et pourtant, ces produits ont dominé leur marché. Avec l’intelligence artificielle, la firme de Cupertino espérait reproduire ce schéma. Mais cette fois, on dirait bien que les choses ne se passent pas comme prévu.

Lancé en grande pompe avec iOS 18, Apple Intelligence devait marquer le virage de l’entreprise vers l’IA. Pourtant, plusieurs mois après son annonce, la plupart des fonctionnalités promises sont toujours absentes. L’amélioration tant attendue de Siri a été repoussée à plusieurs reprises et pourrait ne pas voir le jour avant 2026. Pendant ce temps, Google, Microsoft et OpenAI continuent d’innover à un rythme effréné, et laissent la marque a la pomme loin derrière.

Siri et Apple Intelligence peinent à convaincre face à la concurrence

Siri était censé bénéficier d’une mise à jour majeure, et devait intégrer des fonctionnalités avancées comme la gestion d’actions complexes entre applications. Apple avait promis une IA plus intuitive, capable de comprendre le contexte des demandes et d’offrir un fonctionnement très fluide. Mais l’intégration de ChatGPT au sein de ce dernier a plutôt renforcé l’impression que l’assistant vocal de la marque est dépassé. Contrairement à Google Gemini ou Alexa, celui-ci reste limité, et ses nouveautés n’apportent rien de révolutionnaire.

Le véritable problème pour Apple, c’est le rythme effréné des avancées en IA. Google et OpenAI améliorent constamment leurs modèles, rendant la course encore plus difficile à rattraper. Même Amazon, qui peinait à imposer Alexa, a récemment dévoilé une version nettement plus performante. La firme de Cupertino dispose des ressources nécessaires pour combler son retard, mais la question est de savoir s’il est déjà trop tard. Dans un secteur où chaque mois compte, la marque à la pomme pourrait bien être condamnée à jouer les seconds rôles.