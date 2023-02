iPhone 14 : iOS 16.4 pourrait booster les débits 5G des smartphones

Apple vient de déployer une nouvelle version iOS 16.4 de son système d’exploitation mobile, qui apporte quelques fonctionnalités, mais qui pourrait surtout améliorer les débits 5G de votre iPhone.

Si l’iPhone 14 Pro a déjà permis d’améliorer les débits 5G de près de 38 % par rapport à la génération précédente grâce à un nouveau modem signé Qualcomm, ceux-ci pourraient bientôt profiter de vitesses de téléchargement encore plus rapides. Grâce à une nouvelle mise à jour iOS 16.4, qui n’est pour l’instant disponible pour les développeurs en bêta, Apple prend désormais en charge la 5G Standalone (SA), un service offert par un grand opérateur américain.

Pour ceux qui ne le savent pas, la 5G Standalone SA a officiellement été lancée par T-Mobile outre-Atlantique en novembre de l’année dernière, et promet des débits plus rapides, jusqu’à 3 Gbps. Sa particularité est de pouvoir tirer parti de différentes bandes 5G en même temps pour booster le débit théorique maximal.

Les iPhone 14 vont bientôt devenir encore plus rapides

Jusqu’à présent, seuls les derniers smartphones haut de gamme de Samsung étaient compatibles, mais c’est désormais au tour d’Apple d’en profiter. Cependant, depuis la nouvelle mise à jour iOS 16.4, les bêta-testeurs ont vu apparaître une toute nouvelle option dans les paramètres. Celle-ci est activée par défaut, et permet de se connecter au réseau 5G Standalone de l’opérateur.

Malheureusement, seuls les iPhone 14 seraient compatibles avec cette nouvelle option, ce qui veut dire que les modèles plus anciens ne profiteront pas de ces débits améliorés. Notons aussi que la mise à jour n’est pour l’instant disponible que pour les bêta-testeurs, et nous ne savons pas exactement quand Apple la déploiera pour tous les utilisateurs.

Parmi les autres ajouts, Apple va également laisser les applications Web Safari de votre écran d’accueil vous envoyer des notifications push. La mise à jour marque également l’arrivée de quelques nouveaux émojis, et d’améliorations pour les claviers internationaux. Apple ajoute notamment l’autocorrection par défaut pour le clavier coréen, et la prédiction de texte pour l’ukrainien. On retrouve également de nouveaux langages : l’Urdu, le Punjabi et le Gujarati.