Apple dépasse les 2500 milliards de dollars de capitalisation, un record

Apple vient de franchir le cap des 2500 milliards de capitalisation boursière. L'action en bourse de la firme américaine s'est hissée jusqu'aux portes des 150 dollars dans la journée du 15 juillet 2021. Certains analystes financiers estiment que l'action de la firme à Wall Street devrait continuer de grimper dans les mois à venir. La sortie des iPhone 13, prévue en septembre, est attendue au tournant par les experts.

L’action Apple (NASDAQ : AAPL) a frôlé la barre des 150 dollars ce jeudi 15 juillet 2021. Après 6 semaines de hausse ininterrompue, la capitalisation boursière du groupe a franchi les 2500 milliards de dollars. C'est une première pour une entreprise basée aux Etats-Unis.

Pour mémoire, Apple a passé pour la première fois le cap des 2.000 milliards de dollars de capitalisation en août dernier, plusieurs mois après le crash boursier provoqué par la crise du Covid-19. Lors de ce crash, la capitalisation boursière de la marque s'était effondrée jusqu'à 1.000 milliards de dollars.

L'action boursière d'Apple pourrait continuer de monter

La hausse de l'action APPL de ces derniers jours a été provoqué par un rapport de Bloomberg. Citant des informations proches de l'industrie, le média affirme qu'Apple s'attend à ce que les iPhone 13 rencontrent un succès tonitruant. Confiant, Apple aurait demandé à ses fournisseurs de produire 90 millions d'iPhone 13, soit 20% en plus que d'habitude, pour assurer le lancement.

Malgré ce rallye de plusieurs semaines, de nombreux analystes financiers estiment que l'action APPL va continuer à grimper. L'analyste Samik Chatterjee s'attend à ce que l'action grimpe jusqu'à 175 dollars. Gene Munster, analyste chez Loup Ventures, évoque une action APPL autour de 200 dollars dans les mois à venir. In fine, le cap des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière pourrait être dépassé d'ici la fin de l'année, laissent entendre de nombreux experts.

Notez qu'Apple est l'une des entreprises les plus rentables au monde. Au cours du dernier trimestre de 2020, la firme a d'ailleurs généré 100 milliards de dollars. Ce record a été rendu possible par le succès retentissant des iPhone 12. Apple va-t-il battre son propre record en fin d'année grâce aux nouveaux iPhone ? On attend votre avis dans les commentaires.