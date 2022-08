Metaverse : Mark Zuckerberg promet que les graphismes ne seront pas aussi laids que son selfie

Mark Zuckerberg n’a visiblement pas apprécié toutes les moqueries à son encontre après la publication de son selfie dans Horizon Worlds. Les internautes ont été nombreux à pointer du doigt les graphismes pour le moins désastreux du jeu qui se déroule dans le métavers, forçant le milliardaire à annoncer de grosses mises à jour sur ce point.

C’est une plaisanterie qui a égayé notre semaine dernière. La publication, mardi 16 août, par Mark Zuckerberg d’un selfie dans le métavers s’est accompagnée de pléthores de moqueries sur les réseaux sociaux. Et pour cause : l’image semble tout droit sortie d’un jeu PC des années 90, et le manque d’expression sur le visage du milliardaire ne fait qu’amplifier les rumeurs suggérant que le milliardaire est un robot.

Pour ne rien arranger, ce dernier s’est « placé » devant la Tour Eiffel et la basilique Sagrada Família, dans le but de célébrer le lancement de la plateforme Horizon Worlds en Europe. Sauf que, là encore, il y a de quoi se moquer. Les monuments ne ressemblent ni plus ni plus moins qu’à des jouets pour enfants modélisés à la va-vite. Bref, rien ne va dans cette image et, comme à son habitude, Internet s’en est donné à cœur joie pour le souligner.

Mark Zuckerberg tente de rectifier le tir après son selfie désastreux

Si les moqueries au sujet du métavers sont nombreuses, ces dernières semblent avoir été la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour Mark Zuckerberg. Sur Instagram, le patron de Meta a voulu adresser les critiques en assurant que les choses vont bientôt s’améliorer. « Des mises à jour majeures de Horizon et des graphismes d’avatars sont à venir », écrit-il, expliquant que l’annuelle conférence Connect sera l’occasion d’en voir plus.

« Par ailleurs, je sais que la photo que j’ai postée en début de semaine était assez basique — elle a été prise très rapidement pour célébrer un lancement. Les graphismes d’Horizon sont capables de bien plus, même avec des casques, et Horizon s’améliore très rapidement. » Mark Zuckerberg aurait-il pris la mouche ? C’est l’impression que laisse cette publication, qui montre effectivement un avatar et un environnement bien plus sophistiqués. Courage Mark, tout cela n’était qu’une blague.