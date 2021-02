L’Apple Car pourrait coûter le prix d’une Tesla très haut de gamme

Apple pourrait bien adopter une stratégie similaire à celle de Tesla. En effet, le constructeur pourrait proposer sa voiture électrique à un prix élevé, avec des prestations haut de gamme, avant de développer des modèles plus abordables du véhicule.

Après des années de silence, l'Apple Car, la première voiture électrique d'Apple, commence à faire parler d'elle à nouveau depuis ces dernières semaines. Les révélations sur ce projet se sont d'ailleurs multipliées. Nous savons que la marque à la pomme a entamé des discussions avec Hyundai concernant la fabrication de l'Apple Car.

Un accord pourrait être signé entre Apple et Hyundai en mars 2021. La société sud-coréenne a choisi de confier l'assemblage de l'Apple Car à sa filiale Kia. De fait, la production du véhicule pourrait avoir lieu dans l'État de Georgie aux États-Unis. C'est ici que se situe l'usine de WestPoint, le premier site de production de Kia installé en dehors des frontières sud-coréennes.

Or, en ce mardi 2 février 2021, l'analyste réputé Ming Chi Kuo a révélé quelques détails sur la stratégie envisagée par Apple pour l'Apple Car. Selon ses sources, la marque à la pomme souhaiterait marcher dans les pas de Tesla, en proposant une voiture haut de gamme et vendue au prix fort, avant de la décliner en plusieurs modèles plus accessibles.

Apple pourrait collaborer avec Peugeot et General Motors

Ainsi et dans un premier temps, Apple proposerait un modèle “très haut de gamme” en “se concentrant sur les logiciels et le matériel liés à la conduite autonome, les semi-conducteurs, la technologie liée aux batteries, l'apparence et la conception de l'espace intérieur, l'expérience innovante de l'utilisateur et l'intégration de l'écosystème Apple existant”. Hyundai, mais aussi d'autres partenaires potentiels, comme Peugeot ou General Motors (les deux entreprises ont été approchées par Apple), pourraient quant à eux aider la firme de Cupertino à accélérer la production.

D'après Ming Chi Kuo, Apple doit diversifier ses fournisseurs en raison de son manque d'expérience dans la fabrication de véhicules électriques. “La coopération d'Apple avec ces constructeurs automobiles qui disposent d'une expérience significative en matière de développement et de production va réduire les délais et créer un avantage concurrentiel”, précise l'analyste. En d'autres termes, Apple pourrait s'éviter les écueils rencontrés par Tesla à ses débuts, grâce au savoir-faire de ces constructeurs.

