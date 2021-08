Apple a bien failli lancer un iPhone Nano, c’est confirmé

Apple a bien envisagé de lancer un iPhone Nano il y a une dizaine d'années. D'après un mail interne révélé lors du procès opposant Apple à Epic Games, le projet devait se concrétiser peu après le lancement de l'iPhone 4. Finalement, le géant de Cupertino a abandonné l'idée et la gamme d'iPod Nano s'est éteinte en 2017. De nos jours, les consommateurs se tournent plutôt vers les smartphones construits autour d'écrans géants de plus de 5 pouces.

Le procès qui oppose Epic Games à Apple au sujet de l'éviction de Fortnite de l'App Store réserve son lot de surprises. Ces derniers mois, les documents ajoutés au dossier ont notamment levé le voile sur la façon dont Steve Jobs percevait Facebook et les dessous des négociations entre Epic et Sony au sujet du crossplay.

Plus récemment, des courriels internes chez Apple ont été versés au dossier. Comme le rapportent nos confrères de The Verge, on y trouve notamment un mail envoyé par Steve Jobs, l'illustre fondateur d'Apple, le 24 octobre 2010 peu après la keynote de lancement de l'iPhone 4.

Apple a travaillé sur un iPhone Nano avant que les écrans géants deviennent la norme

Le mail évoque une réunion stratégique entre Steve Jobs et les cadres d'Apple au sujet d'un projet d'iPhone Nano. Cette fuite confirme des rumeurs apparues il y a plus de 10 ans, entre 2009 et 2011. La rumeur, relayée par des médias comme Apple Insider, assurait que la marque travaillait sur un iPhone Nano inspiré de l'iPod Nano. Pour mémoire, Apple a enterré l'iPod Nano en 2017 après 16 ans de bons et loyaux services.

Lors de cette réunion, Jony Ives aurait présenté des rendus montrant le design potentiel de cet iPhone de petite taille. Le projet n'a jamais vu le jour. Comme la plupart des constructeurs de smartphones, Apple a progressivement revu à la hausse la taille de l'écran des iPhone.

Actuellement, le marché est largement dominé par les téléphones mesurant plus de 5 pouces. L'attrait des smartphones grand format, ou des phablettes, façon iPhone 12 Pro Max, se confirme d'année en année et laisse peu de place aux téléphones avec un form factor réduit. L'échec commercial de l'iPhone 12 mini en atteste. Sans surprise, il n'y a plus de place pour un iPhone Nano sur le marché actuel.

Source : The Verge