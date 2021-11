Apple assure que l’iPhone rivalise avec la PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch

Dans son nouveau rapport annuel déposé auprès de la SEC vendredi, Apple a déclaré que sa plateforme de gaming était désormais en concurrence avec des géants de l’industrie comme Sony, Microsoft ou encore Nintendo.

La société de Cupertino voit grand et affirme désormais rivaliser avec les géants de l’industrie du jeu vidéo. Dans un dépôt réglementaire, elle a déclaré que ses produits sont en concurrence avec les autres acteurs majeurs du marché tels que Sony, Xbox et Nintendo. Auparavant, Apple avait déclaré qu'elle n'était en concurrence qu'avec Android de Google et Windows de Microsoft.

D’après Apple, ses iPhone ne sont donc maintenant plus en concurrence avec Android sur le gaming, mais avec les consoles les plus populaires du marché comme la PS5, la Xbox Series X ou encore la Nintendo Switch. Apple avait d’ailleurs précédemment suggéré que les iPhone seraient bientôt capables de remplacer des consoles de jeu, notamment grâce à la montée en puissance de leurs SoC.

Les revenus d’Apple dans le gaming sont colossaux

Les données révélées lors du procès opposant Epic et Apple ont montré que 70 % des revenus de l'App Store proviennent des applications de jeux, même si ces applications sont achetées par moins de 10 % des utilisateurs de l'App Store. De plus, d'autres informations apparues au cours du procès ont indiqué qu'Apple était impliqué dans 33 % de toutes les transactions sur le marché des jeux vidéo, de quoi inquiéter Sony, Microsoft et Nintendo.

Le fabricant américain améliore chaque année les performances de ses iPhone, quand il faut généralement attendre de nombreuses années avant qu’une nouvelle génération de console voit le jour. Un téléphone ne peut bien sûr pas encore prétendre faire jeu égal avec une console de salon, puisqu’il ne propose même pas les mêmes jeux, mais les iPhone 13 Pro se sont dotés d’une technologie très chère aux joueurs.

En effet, les nouveaux smartphones d’Apple proposent un écran avec la technologie ProMotion, qui permet de faire varier son taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz. Les Xbox Series X et PS5 proposent elles aussi de faire tourner des jeux jusqu’à 120 images par seconde. On sait d’ailleurs que la prochaine génération de smartphones va se doter du ray-tracing, une fonctionnalité également disponible sur les dernières consoles de salon.

En plus de concurrencer les consoles avec ses produits actuels, Apple compte également prochainement s’attaquer à la Nintendo Switch avec sa propre console hybride qui s’annonce aussi puissante qu’un iPhone. Elle pourrait arriver dès l’année prochaine.