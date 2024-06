Apple abandonne complètement cet ancien iPhone, il est désormais obsolète

La fin d'une ère est arrivée pour l'un des iPhone les plus emblématiques d'Apple. Comme c’est régulièrement le cas, l’entreprise vient d’abandonner un nouvel appareil, qui est sur le marché depuis maintenant de nombreuses années.

Après l’iPhone SE il y a quelques mois, Apple a ajouté l'iPhone 5s à sa liste de produits « obsolètes », interrompant officiellement les services matériels et les réparations pour cet appareil vieux de dix ans. De son côté, l'iPod Touch de 6e génération est passé au statut de produit « vintage », signalant ainsi la fin de l'assistance.

Selon la définition d'Apple, un produit est considéré comme obsolète lorsqu'il n'a pas été distribué ou vendu depuis plus de sept ans. À ce stade, Apple et ses fournisseurs de services agréés ne proposeront plus de réparations ni de pièces détachées pour ces appareils vieillissants.

Lire également – Apple Watch : la 1ère montre d’Apple n’est plus prise en charge par les réparateurs agréés

L’iPhone 5s est désormais presque irréparable

L'iPhone 5s, lancé en septembre 2013, était un produit révolutionnaire à l'époque. Il introduisait Touch ID, le capteur d'empreintes digitales révolutionnaire d'Apple intégré au bouton d'accueil, améliorant ainsi la sécurité et la commodité. La puce A7 intégrée à l'iPhone 5s était aussi le premier processeur 64 bits dans un iPhone, ouvrant la voie à des performances améliorées et à une technologie à l'épreuve du temps.

Bien que l'iPhone 5s soit aujourd'hui considéré comme obsolète par Apple, son impact sur l'industrie ne peut être surestimé. L'appareil a joué un rôle essentiel dans la popularisation de l'authentification biométrique et a ouvert la voie à l'innovation continue d'Apple dans le domaine du matériel mobile.

Quant à l'iPod Touch de 6e génération, sorti en 2015, il a désormais le statut de « vintage ». Cette classification indique que le produit n'a pas été distribué depuis plus de cinq ans, mais Apple continuera à proposer des réparations si des pièces restent disponibles au cours des deux prochaines années. L'iPod Touch de 6e génération était l'une des dernières itérations du lecteur de musique emblématique d'Apple. Il présentait un design élégant et des fonctionnalités puissantes qui ont permis à l'iPod Touch de rester d'actualité à une époque dominée par les smartphones.

Pour l'instant, Apple continuera à prendre en charge et à réparer cet appareil de manière limitée, mais ses jours sont comptés car l'entreprise se concentre désormais sur des technologies plus récentes et plus avancées.