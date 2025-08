Apparu en même temps qu’Android 16, ce bug pénible est enfin corrigé sur les Pixel de Google

Android 16 a débarqué avec un bug qui menait la vie dure à de nombreux propriétaires de smartphones Pixel. Il aura fallu attendre 2 mois, mais cette fois ça y est, il est corrigé.

C'est quelque chose dont certains ont l'habitude avec Windows notamment. Une mise à jour importante arrive, que ce soit le “Patch Tuesday” mensuel ou une autre du même acabit, et juste après son installation, vous constatez un ou plusieurs bugs gênants. Malheureusement, les smartphones ne sont pas épargnés. Lors de l'arrivée d'Android 16 en juin dernier, la majorité des utilisateurs ont juste profité des nouveautés sans avoir à se plaindre malgré l'absence du nouveau design Material 3 Expressive. D'autres ont eu une bonne raison de râler.

En quelques jours, plusieurs témoignages publiés sur les réseaux sociaux font état d'un problème particulièrement pénible au quotidien. En résumé : le geste “retour” cesse de fonctionner sans raison sur les smartphones Pixel. Idem pour la navigation à 3 boutons, où “retour“, “accueil” et “applications récentes” ne font plus rien, ou avec un délai de 30 secondes. Très vite, Google promet de mettre à jour Android 16 “bientôt” pour corriger le tir, mais depuis, plus rien. Jusqu'à aujourd'hui.

Ce bug agaçait beaucoup d'utilisateurs de Pixel, le correctif est enfin là

Il aura donc fallu attendre août 2025 pour dire adieu au bug. Dans son dernier bulletin de mise à jour des Pixel, Google indique : “Correction des problèmes liés à la navigation à 3 boutons et à la navigation gestuelle dans certaines conditions“. Ouf. Un autre bug lié à la programmation du mode sombre a également été corrigé par la même occasion. Pour rappel, ces deux soucis touchaient tous les Pixel du 7 au 9, en passant par toutes leur variantes et les modèles “a”.

Même si vous n'étiez pas concernés, nous vous recommandons quand même de faire la mise à jour sans trop attendre. Elle comble aussi plusieurs failles de sécurité : deux jugées critiques et quatre hautement sévères. Couplée à l'exploitation d'autres bugs, celle numérotée CVE-2025-48530 permet par exemple à un cybercriminel d’exécuter du code malveillant à distance sur votre mobile, et ce sans aucune interaction de votre part.