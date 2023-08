Nothing lance déjà une nouvelle marque dédiée aux smartphones Android abordables

Carl Pei, le PDG de Nothing, a annoncé lors d’une vidéo « Community Update » postée sur YouTube que l’entreprise lançait une nouvelle sous-marque nommée CMF by Nothing, qui se concentrera sur les appareils électroniques à bas prix.

Nothing, la société à l'origine de la deuxième génération de smartphones transparents équipés de LEDs qui a marqué les esprits depuis son lancement le mois dernier, a annoncé la création d'une nouvelle marque appelée CMF by Nothing. Dans une vidéo de mise à jour trimestrielle de la communauté, Carl Pei, cofondateur et PDG de Nothing, explique que CMF by Nothing se concentrera sur « une nouvelle gamme de produits qui rendra un meilleur design plus accessible ».

Cette nouvelle marque n’est finalement pas vraiment une surprise. En effet, avant de diriger Nothing, Carl Pei avait fondé OnePlus. L’entreprise chinoise avait elle-même lancé une marque « Nord » dédiée aux smartphones abordables, à l’image d’autres entreprises telles que Redmi ou Poco chez Xiaomi.

CMF by Nothing dévoilera des appareils électroniques à bas prix

Dans la vidéo, Pei explique que les produits CMF by Nothing partageront en grande partie le même ADN que les produits Nothing, les deux marques se concentrant sur le design et l'expérience utilisateur. Cependant, la différence entre CMF et Nothing se situe au niveau de la philosophie du design et des prix.

Selon Pei, de nombreux consommateurs ont fait part de leurs préoccupations concernant les prix des produits Nothing. Ils ont également fait part de leur souhait de voir des produits de meilleure qualité accessibles à d'autres personnes que celles qui peuvent s'offrir des articles à prix élevé.

Pei explique qu'il souhaite que les designs de CMF soient “intemporels” afin d'attirer davantage d'acheteurs vers la marque Nothing dans son ensemble, en plus d'offrir une qualité « très difficile à trouver » dans son segment de prix. La marque principale offrira un “design innovant”, tandis que CMF offrira un “design épuré”. On ne sait donc pas si cette sous-marque sortira elle aussi des produits électroniques transparents, ou si leur design sera plus traditionnel.

En termes de logistique, « CMF by Nothing est géré par une équipe distincte au sein de Nothing afin de ne pas détourner l'attention de nos produits principaux », précise Carl Pei. Pour ce qui est du nom, il fait référence aux Colors, Materials, Finish (couleurs, matériaux, finition) dans le processus de conception industrielle, ou à la façon dont un produit se sent et se présente dans les mains des utilisateurs. Comme celui de l’entreprise, le logo utilise toujours des points blancs. Rendez-vous désormais dans quelques mois pour voir arriver les premiers produits de cette nouvelle marque.