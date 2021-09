AnTuTu annonce le top des smartphones Android les plus puissants d’août 2021

AnTuTu vient d'annoncer le top des smartphones Android les plus puissants d'août 2021. Pour la énième fois, le classement des terminaux haut de gamme est dominé par le Black Shark 4 Pro, un smartphone gaming. De son côté, le top milieu de gamme encense à nouveau le Mi 11 Lite. In fine, Xiaomi domine les tableaux AnTuTu.

AnTuTu, célèbre application de benchmarking chinoise, vient de publier le classement des smartphones Android les plus puissants du mois de septembre 2021. Comme toujours, l'outil publie deux listes de smartphones : une sélection pour les appareils premium et une sélection pour les téléphones plus abordables.

Comme c'était déjà le cas les 5 derniers mois, le Black Shark 4 Pro, le puissant smartphone gaming Xiaomi, arrive en tête du top dédié aux téléphones haut de gamme. Avec son Snapdragon 888 de Qualcomm et ses 16 Go de mémoire vive, le smartphone pour gamers est actuellement inattaquable.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra est éjecté du top AnTuTu

En seconde place, on trouve le iQOO 8 Pro avec Snapdragon 888+ suivi du ZTE Nubia Red Magic 6 Pro. Notez que plusieurs smartphones populaires dans nos contrées, comme le OnePlus 9 Pro et le Find X3 Pro d'Oppo, ont perdu quelques place par rapport au mois dernier. Le Xiaomi Mi 11 Ultra a même été éjecté du classement.

Le Xiaomi Mix 4, fraîchement débarqué sur le marché chinois, se contente actuellement de la neuvième place du classement. Malgré son SoC Snapdragon 888+, la version survitaminée du chipset de Qualcomm, le smartphone avec caméra pour les selfies sous l'écran n'atteint pas la tête du classement. La situation pourrait bien changer dans les mois à venir.

De son côté, le top des téléphones milieu de gamme est dominé par Xiaomi Mi 11 Youth Edition. Sur le marché européen, le smartphone s'appelle plus sobrement Mi 11 Lite. Avec son Snapdragon 780G, il garde la tête du classement depuis plusieurs mois.

Il est talonné par les derniers fleurons de Honor, les Honor 50 et Honor 50 Pro. Les deux smartphones témoignent du retour flamboyant de la marque chinoise sur le devant de la scène. Du reste, le classement d'août est sensible le même que celui du mois dernier. Que pensez-vous du classement du mois d'août ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.