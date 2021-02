Le système d’exploitation Android sur les téléviseurs est bien différent de celui des smartphones, notamment au niveau des mises à jour. Aujourd’hui, de nombreuses télévisions sous Android ne fonctionnent pas avec la dernière version du logiciel, car peu d’utilisateurs prennent vraiment le temps de mettre leur appareil à jour.

Alors qu’Android 11 n’a été déployé que sur une poignée de téléviseurs, Google a dévoilé la mise à jour Android 12 au travers d’une Developer Preview. Comme son nom l’indique, celle-ci est avant tout destinée aux développeurs qui souhaitent développer des applications pour les téléviseurs. Bien que cette version puisse être installée par tous, il n’est pas recommandé de l’utiliser sur votre télévision principale, puisqu’elle pourrait être instable et désactiver certaines fonctionnalités essentielles. Pour rappel, il ne s’agit pas encore d’une version bêta.

Google a également rendu disponible Android 12 Developer Preview pour ses smartphones et tablettes, ce qui est assez inhabituel, puisqu’il fallait d’habitude attendre plusieurs mois avant de voir cette version débarquer sur les téléviseurs.

Android TV 12 : certaines nouveautés sont inspirées de Google TV

Récemment, Google a déployé une mise à jour sur Android TV qui permet aux utilisateurs de découvrir une nouvelle interface inspirée de Google TV. Il semble que les utilisateurs d’Android 12 Developer Preview pourront directement utiliser la nouvelle interface Google TV pour tester leurs applications.

On sait que cette interface devrait être largement démocratisée cette année. En effet, nous apprenions récemment que Google TV sera disponible sur les téléviseurs Sony en 2021, et d’autres constructeurs comme Philips et TCL vont aussi pouvoir en profiter. Comme prévu, Google TV va donc progressivement remplacer Android TV sur les téléviseurs compatibles.

La version finale d’Android 12 pour Android TV devrait être disponible aux alentours du mois de septembre. Nous devrions d’abord la voir arriver sur des boitiers multimédias tels que la Nvidia Shield, puisqu’elle reçoit généralement les mises à jour plus rapidement que la plupart des télévisions. Si vous êtes un développeur, vous pouvez installer la version Developer Preview sur votre kit de développement ADT-3. Si ce n’est pas le cas et que vous souhaitez vous lancer dans le développement, vous pouvez vous procurer un kit ici.