Phonandroid passe au mode sombre et prend soin de vos yeux

Ça y est, il débarque ! Vous nous l'avez très souvent demandé et nous étions nous-mêmes impatients de le voir intégrer au site. De quoi parle-t-on exactement ? Attention, roulement de tambour : le thème sombre de Phonandroid est là !



Que ce soit WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, des applis Google comme Maps ou Gmail, toutes ont droit aujourd'hui au mode sombre. De notre côté, nous pouvons également dire que c'est fait : le dark mode est désormais disponible sur le site.

Le thème sombre débarque sur Phonandroid pour le plus grand plaisir (on l'espère) de vos yeux, mais aussi de votre batterie. Rappelons que le mode sombre permet de réduire sensiblement la fatigue oculaire, mais aussi d'accroître légèrement la longévité de la batterie de votre smartphone. Et il permet même d'améliorer la qualité du sommeil quand on utilise son téléphone juste avant de s'endormir.

Le mode sombre est accessible depuis une petite icône située tout en haut, entre le logo Phonandroid et l'icône de recherche. Vous ne pouvez pas la manquer. Son application est immédiate, il n'y a pas besoin de recharger la page sur laquelle vous vous trouvez. Une petite pression sur la même icône et vous voilà revenu au mode classique. Notez que le mode sombre est accessible sur smartphone et sur tablette, quel que soit le modèle de votre matériel, pourvu qu'il ne soit pas trop ancien quand même. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il est aussi disponible sur ordinateur, peu importe que vous utilisiez Windows, Linux ou macOS.

Nous avons testé cette nouvelle fonctionnalité sous toutes les coutures et sur une dizaine de configurations différentes, et n'avons pas rencontré le moindre souci. Mais on n'est jamais à l'abri d'un petit bug de dernière minute, donc si vous découvrez un problème, n'hésitez pas à poster un petit commentaire juste ci-dessous. Bien sûr, on attend aussi vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs : dites-nous ce que vous pensez du mode sombre, toute remarque est toujours bonne à prendre.