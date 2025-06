Ce très bon jeu GameCube rejoint le catalogue de la Nintendo Switch 2, des heures de fun en perspective

L'émulateur GameCube de la Nintendo Switch 2 s'apprête à accueillir un nouveau jeu. De quoi s'occuper au frais pendant l'été, seul ou avec des amis. Voici quand il sera disponible.

Il était une fois la Switch

Ce n'est pas parce que vous avez une Nintendo Switch 2 que vous devez uniquement jouer aux jeux prévus pour la console (ou sa prédécesseure). Comme la première du nom, la Switch 2 propose un large catalogue de jeux tirés des anciennes machines du constructeur japonais. L'occasion de découvrir ou redécouvrir les titres qui ont fait la gloire de ces dernières tout en profitant de fonctionnalités bonus. Par exemple la possibilité de revenir quelques secondes en arrière, très pratique sur les jeux de plateformes.

À l'occasion de son annonce, Nintendo révèle que la Switch 2 permet de jouer à la GameCube. La firme en profite pour donner les titres de lancement et malgré leur faible nombre, ils ont déjà de quoi vous occuper : Zelda Wind Waker, le jeu de combat Soulcalibur II et F-Zero GX, avec ses courses futuristes à 1 000 à l'heure. Ces 3 noms seront bientôt rejoint par un 4e qui promet lui aussi des sessions endiablées, seul ou entre amis.

L'émulateur GameCube de la Switch 2 va gagner un nouveau jeu très sympathique

Le 3 juillet 2025, l'émulateur GameCube de la Nintendo Switch 2 accueillera Mario Smash Football. Sorti en 2005, il fait s'affronter deux équipes de 5 sur un terrain de foot. Vous choisissez votre capitaine et ses 3 coéquipiers parmi les personnages de l'univers Mario et devez marquer plus de buts que votre adversaire à grand renfort d'objets emblématique comme la banane ou les carapaces rouges. Vous pouvez également déclencher une “Super Frappe”, un tir très difficile à arrêter digne des meilleurs anime de football japonais.

Rappelons que pour accéder à l'émulateur GameCube sur la Switch 2, vous devez posséder un abonnement au Nintendo Switch Online assorti du Pack additionnel. L'ensemble coûte 39,99 € par an. Il existe également une formule familiale à 69,99 € pour 12 mois permettant de partager les avantages avec 8 personnes maximum. Le Pack additionnel débloque aussi les émulateurs Nintendo 64, Game Boy Advanced et SEGA Mega Drive, de même que les circuits additionnels dans Mario Kart 8 Deluxe, entre autres.