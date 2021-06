Android : Google a installé une app de pistage à l’insu des utilisateurs

Google a installé une application de pistage contre le Covid-19 sur le smartphone des utilisateurs Android résidents dans le Massachusetts (Etats-Unis). Le géant de Mountain View admet avoir intégré cette app de contact tracing sans la permission explicite des usagers. Sans surprise, les utilisateurs concernés sont furieux. Pour se défendre, Google assure que le pistage n'était pas activé sans l'accord des internautes.

Comme la plupart des états américains, le Massachusetts a lancé une application de suivi afin d'endiguer contre la propagation du coronavirus. Intitulée “Exposure Notifications Settings Feature”, cette application prévient les usagers s'ils croisent une personne ayant contracté le Covid-19, à la manière de TousAntiCovid en France.

Sur la page dédiée à l'application sur le Play Store, de nombreux résidents du Massachusetts se plaignent que l'application de pistage ait été installée par défaut sur leur smartphone Android. “L'application été installée sur le téléphone de ma fille sans son consentement et sans aucune alerte” affirme une utilisatrice.

Google admet avoir installé l'application de pistage à l'insu des utilisateurs

“Je n'ai aucune idée de comment c'est arrivée sur mon smartphone” surenchérit un internaute. “L'app a été installée sur mon téléphone pendant la nuit sans me prévenir” abonde un témoignage. De nombreux usagers expliquent avoir rapidement effacé l'app de leur terminal après la découverte de l'intrusion de Google.

Contacté par nos confrères d'Android Police, Google admet avoir installé l'application de contact tracing sans demander l'avis des utilisateurs du Massachusetts. “Nous avons travaillé avec le Massachusetts Department of Public Health pour permettre aux utilisateurs d'activer le système de notifications d'exposition directement à partir des paramètres de leur téléphone Android. Cette fonctionnalité est intégrée aux paramètres de l'appareil et est automatiquement distribuée via le Google Play Store, de sorte que les utilisateurs n'ont pas à télécharger une application distincte” explique Google dans un communiqué.

Le groupe californien précise cependant que le pistage n'était pas activé par défaut. “Les notifications d'exposition COVID-19 ne sont activées que si un utilisateur les active de manière proactive. Les utilisateurs décident d'activer cette fonctionnalité et de partager des informations via le système afin d'avertir les autres d'une éventuelle exposition au Covid-19” tempère l'éditeur américain. Que pensez-vous de la justification de Google ? On attend votre avis dans les commentaires.

