Les smartphones Oppo et OnePlus sont appréciés pour cette fonctionnalité, mais elle pourrait bientôt disparaître

Les smartphones d’Oppo et de OnePlus ont un petit truc en plus : un bouton cranté qui coulisse sur trois niveaux. Une fonctionnalité bien pratique, mais qui pourrait prochainement disparaître, si l'on en croit une fuite. Elle serait remplacée par une feature encore mystérieuse.

Sur les téléphones signés Oppo ou OnePlus, on retrouve souvent ce petit bouton coulissant sur la tranche. Par défaut, il permet de passer du mode silencieux au mode sonnerie en passant par le vibreur. Très pratique, puisqu’il n’y a pas besoin de déverrouiller son téléphone pour le faire. Mais tout ça pourrait bientôt devenir de l’histoire ancienne.

En effet, selon le célèbre leaker Digital Chat Station, Oppo abandonnerait ce bouton sur son prochain flagship qui sortirait en mars prochain, soit l’Oppo Find X8 Ultra. Un bouleversement important pour les utilisateurs habitués à cette fonctionnalité. En lieu et place, un bouton personnalisable le remplacerait, qui serait similaire à la touche photo des derniers iPhone.

Bientôt la fin du bouton cranté sur les Oppo et les OnePlus ?

OnePlus et Oppo font partie de la même société et en règle générale, le premier suit les décisions du deuxième. De fait, on peut s’attendre à une disparition de ce bouton coulissant sur les prochains smartphones estampillés OnePlus, ce que nous regrettons à la rédaction.

Cette touche apportait un vrai plus à l’utilisation et faisait partie des points fort des smartphones OnePlus. La marque le faisait déjà disparaître sur les terminaux d’entrée de gamme, mais il est toujours resté présent sur les produits phares. Reste maintenant à voir si cette décision sera durable et si les futurs smartphones après le Find X8 Ultra continueront dans cette direction.

Selon les fuites, le Find X8 Ultra devrait embarquer une dalle totalement plate, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, une batterie de 6000 mAh et une charge rapide de 100 Watts. Côté caméra, il devrait proposer un capteur 1 pouce LYT-900 en guise de grand angle, un ultra grand angle de 50 mégapixels ainsi que deux téléobjectifs de 50 mégapixels (X3 et X6). Il devrait être officialisé dans le courant du mois de mars, avec ou sans bouton coulissant.

Source : Android Police