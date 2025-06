Samsung dévoilera ses Galaxy Z Fold 7 et Flip 7 plus tôt que prévu, la date a fuité

Les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 arrivent bientôt, et Samsung a déjà commencé à les teaser. Leur design promet d’être plus fin et plus léger que jamais. Un célèbre leaker vient de dévoiler quand ils seront officiellement présentés.

La prochaine génération de smartphones pliables de Samsung se précise. Depuis plusieurs semaines, la marque évoque un nouveau modèle plus fin, plus léger et pensé pour durer. Des schémas industriels fuités fin mai montrent un Galaxy Z Fold 7 encore jamais vu, avec seulement 9 mm d’épaisseur une fois replié. Ce format inédit vise une portabilité améliorée, sans compromis sur la solidité. Le teaser officiel confirme une silhouette épurée, sans révéler trop de détails techniques.

Le Galaxy Z Flip 7 devrait accompagner le Z Fold 7 avec un design très proche de son prédécesseur. Mais cette nouvelle version se distinguerait par une batterie plus grande, estimée à 4 300 mAh contre 4 000 mAh sur le modèle précédent. De son côté, le Fold 7 conserverait une batterie de 4 400 mAh. Aucun changement majeur n’est attendu côté puissance ou écran, mais Samsung semble concentré sur l’optimisation de l’existant. Plusieurs sources évoquent également l’arrivée conjointe de nouvelles Galaxy Watch et de tablettes Tab S11.

Les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 sortiront plus tôt que prévu

D’après le leaker Evan Blass sur X, Samsung tiendrait son événement Galaxy Unpacked le 9 juillet à 16h (heure française). L’annonce se ferait depuis New York, bien que cela n’ait pas été confirmé officiellement. Cette date est plus précoce que les lancements habituels des modèles pliables, qui tombent souvent fin juillet ou début août. Ce choix permettrait à la marque de prendre un peu d’avance sur Honor et Oppo, dont les pliables concurrents sont attendus dans la même période.

Les précommandes devraient s’ouvrir dès la fin de la conférence, avec des offres de reprise et des remises. La commercialisation est prévue pour la fin du mois. En comparaison, le Honor Magic V3 intègre une batterie de 5 150 mAh et l’Oppo Find N5 monte à 5 600 mAh, ce qui reste un avantage concurrentiel. Samsung mise donc sur un design affiné, une construction durable et un lancement anticipé pour maintenir sa position sur le marché des smartphones pliables.