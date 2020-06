Android 10 : ce fond d’écran de la mort fait planter de nombreux smartphones

Ce fond d’écran d’un paysage, en apparence inoffensif, fait planter de nombreux smartphones Android 10, en particulier de marque Samsung. Il révèle en fait un bug dans la manière dont Android 10 gère les profils couleur. Le problème n’apparaît plus dans les Preview Android 11.

Tout est parti d’un tweet, du fameux leaker @IceUniverse. Ce dernier partage sur son compte un fond d’écran en apparence inoffensif, tout en expliquant ; « ATTENTION ! ! ! N’essayez en aucun cas de mettre cette image en fond d’écran, surtout sur les smartphones Samsung ! Cela fera planter votre smartphone ! N’essayez pas! Si quuelqu’un vous envoie cette image, ignorez-la ». Deux choses peuvent en effet se passer si vous mettez cette image en fond d’écran. Sur certains smartphones il ne provoque aucun bug.

Mais lorsque le fond d’écran est installé sur un smartphone touché, comme par exemple un Samsung A50 ou Google Pixel 3 XL, l’appareil devient inutilisable.L’appareil plante, l’écran s’éteint et s’allume en boucle. Un redémarrage de l’appareil ne vous sera d’aucun secours. La seule solution pour sortir de ce kernel panic est de rétablir les réglages d’usine via le bootloader. Ou de démarrer le smartphone en mode Sans Echec et de supprimer le fichier du fond d’écran sur votre appareil. Il est par conséquent vivement déconseillé de tester le problème chez vous ou d’en faire une blague à un ami ou un collègue.

Dylan Roussel de 9to5Google (dont l’un des posts est reproduit en fin d’article) nous apporte l’explication de ce bug étrange dans une série de tweets. Il s’agirait en fait d’un bug dans la manière dont Android 10 gère les profils couleurs. Le fond d’écran est en effet associé à un profil couleur RGB. Or, sur certains smartphones, Android 10 essaie d’afficher l’image dans le profil couleur sRGB sans la convertir, ce qui provoque ce crash agaçant. Le bug semble avoir été corrigé dans les dernières Preview Android 11.

So, this is happening with a Pixel 3 XL with Android 10, but not on a Pixel 4 XL with Android 11. Here's what's happening: https://t.co/mXebJzJZ7Y

— Dylan Roussel (@evowizz) May 31, 2020