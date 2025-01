Android Auto : ce bug de Waze pourrait bien vous faire passer sur Google Maps

Un problème technique majeur affecte actuellement l'application Waze sous Android Auto, perturbant la gestion du volume pour de nombreux utilisateurs. Cette anomalie, apparue début janvier 2025, empêche les conducteurs de régler séparément le volume des instructions de navigation et celui des autres sources audio.

Un nouveau dysfonctionnement se manifeste de manière assez spécifique sur l’application Waze, lorsqu’elle est utilisée avec Android Auto. Lorsqu'un utilisateur tente d'ajuster le volume des instructions vocales de navigation, tous les canaux audio sont affectés simultanément. Ainsi, modifier le volume des indications routières entraîne automatiquement un changement du volume de la musique et des appels téléphoniques.

Ce bug a été signalé pour la première fois le 7 janvier sur les forums officiels de Waze, et les rapports d'utilisateurs se sont multipliés depuis. Le problème semble principalement toucher la version 5.2.1.0 de l'application, affectant les utilisateurs d'Android et d'Android Auto, avec quelques signalements isolés sur CarPlay. On ne sait pas exactement si une mise à jour a fait dysfonctionner la fonctionnalité, mais il est probable que ce soit le cas.

Comment corriger le problème du volume sur Waze ?

Face à cette situation, une solution temporaire a été identifiée. Les utilisateurs peuvent revenir à une version antérieure de l'application en téléchargeant et installant un ancien fichier APK de Waze. Il est conseillé de désactiver les mises à jour automatiques pour éviter la réinstallation de la version problématique.

Cette perturbation intervient dans un contexte particulier où Google, propriétaire de Waze, rapproche progressivement les fonctionnalités de Google Maps et de Waze. Certains utilisateurs envisagent d'ailleurs de basculer vers Google Maps, qui a récemment intégré le signalement d'incidents routiers, une fonction historiquement associée à Waze.

L'équipe de développement de Waze travaillerait actuellement sur un correctif, mais aucune date de déploiement n'a été communiquée. En attendant, les utilisateurs sont invités à rester vigilants aux prochaines mises à jour qui pourraient résoudre ce problème.

Pour ceux qui souhaitent continuer à utiliser la dernière version de Waze, il faudra temporairement composer avec cette limitation du contrôle du volume, qui affecte l'expérience de navigation, mais n'empêche pas le fonctionnement général de l'application.