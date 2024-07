Google Maps et Waze font le plein de nouvelles fonctions, vous allez les adorer

Google a récemment introduit des mises à jour pour ses applications de navigation, Google Maps et Waze. Ces ajouts promettent d'améliorer la sécurité et la praticité des trajets, avec plusieurs nouveautés à découvrir.

Google Maps et Waze sont des outils indispensables pour les déplacements quotidiens, aidant les utilisateurs à naviguer efficacement en ville et sur les routes. Cependant, ces applications peuvent parfois manquer de précision dans le signalement des incidents ou l'affichage des règles de circulation locales. Pour répondre à ces problèmes, Google a lancé une nouvelle série de fonctionnalités pour ses deux plateformes dans un but premier d’optimiser la navigation et la sécurité routière.

La mise à jour de Google Maps introduit un nouveau système de signalement avec une interface repensée. Les utilisateurs peuvent désormais signaler plus facilement les accidents, ralentissements, radars mobiles et autres incidents grâce à des icônes plus grandes et des options de signalement clairement colorées. Cette fonctionnalité est disponible sur Android, iOS, Android Auto, CarPlay et Android Automotive.

L'entrée des parkings et les points d'intérêt seront mis en évidence sur Google Maps, fini de tourner en rond

Une autre amélioration notable est la nouvelle fonctionnalité de navigation à destination. Cette dernière aide les utilisateurs à repérer plus facilement les bâtiments et les entrées lors de leur approche. Elle est particulièrement utile pour les conducteurs qui visitent des lieux peu familiers, en éclairant sur la carte les points d'intérêt comme les parkings à proximité, ce qui facilite l'arrivée, surtout de nuit ou dans des zones complexes.

Waze a également introduit des alertes pour de nouveaux types de radars. Elles couvrent des infractions telles que les excès de vitesse, les feux rouges et l'utilisation incorrecte des voies réservées. Basées sur les contributions de la communauté et des données des autorités locales, elles sont en cours de déploiement global sur Android et iOS. De plus, l’application offre désormais une navigation sur écran verrouillé qui permettra aux conducteurs de recevoir des instructions en temps réel même lorsque leur téléphone est verrouillé. Cette fonctionnalité sera disponible sur iOS à partir de cet automne.