Android 16 va révolutionner le multitâche sur smartphone, voici comment

Google prépare une avancée majeure pour le multitâche sur smartphone Android. La nouveauté repérée devrait voir le jour avec Android 16 et elle va changer votre manière de faire.



Encore complexe, voire impossible il y a quelques années, s'adonner au multitâche sur smartphone est très simple aujourd'hui. La taille moyenne des écrans mobiles a augmenté, ainsi que la puissance des appareils, ce qui facilite la gestion de plusieurs applications ouvertes en même temps. On se souvient qu'Android 7 a introduit le mode écran partagé, et que certains téléphones comme ceux de la gamme Note de Samsung étaient parfaits pour en tirer le meilleur parti.

Bientôt, Google permettra d'aller encore plus loin. En examinant la bêta 2 d'Android 15 QPR1, une version de test donc, Mishaal Rahman a découvert une fonctionnalité inédite et particulièrement novatrice. Elle fait appel aux bulles, celles qui permettent d'ouvrir une appli de messagerie dans une fenêtre à part, de la déplacer et de la minimiser au besoin, pour toujours l'avoir à portée de main. Ici, n'importe quel programme peut prendre cette forme.

Le multitâche sur smartphone va radicalement changer grâce à Android 16

En faisant un appui long sur l'icône d'une appli, on peut voir qu'une ligne “Bubble“ (bulle) apparait au bas du menu contextuel. Appuyer dessus fait exactement ce à quoi l'on s'attend : ouvrir l'appli dans une fenêtre par-dessus l'interface. Le fait que cela ne soit plus limité aux messageries est un changement majeur. Cela ouvre la possibilité d'un véritable multitâche, à la manière d'un PC où les logiciels sont réduits au bas de l'écran et accessibles d'un simple clic.

La fonctionnalité sera encore plus intéressante sur les tablettes Android. Déjà parce que vous profiterez d'un écran plus grand, mais surtout parce que contrairement aux smartphones, elles proposent une “barre de bulles“, qui regroupe les applications ouvertes de cette manière.

Vous pouvez voir la démonstration de l'ensemble dans la vidéo ci-dessous et force est de constater que cela va se révéler très pratique à l'usage une fois l'habitude prise. Étant donnée son importance, on peut raisonnablement penser que l'option n'arrivera pas avant Android 16 en 2025. À moins que Google crée la surprise.