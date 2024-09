Android 16 pourrait changer cet aspect extrêmement important sur votre téléphone

Android 15 n’est même pas encore sorti qu’on évoque déjà Android 16. L’OS pourrait signer un bouleversement au niveau du design, à commencer par le panneau de notifications et de réglages rapides. Un changement qui ne plaira pas forcément à tout le monde.

Android 15 devrait arriver dans les semaines qui viennent, mais déjà on parle d’Android 16. Le site Android Authority a en effet pu accéder à la bêta et a activé les nouvelles versions des panneaux de notifications. Ils ne seront pas disponibles avec Android 15, mais pourraient être déployés sur Android 16.

Première chose importante : le design Material You, qui a débuté avec Android 12, a été profondément modifié. Terminé les énormes tuiles arrondies et bien pratiques, puisque nous avons désormais des boutons plus petits qui ne plairont pas forcément à tout le monde.

Android 16 va bouleverser la manière d’utiliser le panneau de contrôle

Mais le plus gros changement repéré ne vient pas du design, mais de la manière de gérer les notifications et cela va forcément faire grincer des dents. Aujourd’hui, des constructeurs comme Xiaomi ou Oppo choisissent de diviser le panneau déroulant en deux. Un pour les notifications et un pour les réglages rapides. Comme le note Android Authority, ce serait aussi le cas pour Android 16 stock.

En effet, en tirant l’écran vers le bas avec un doigt, les notifications s’affichent. Il est possible de les faire « couler » sur deux niveaux afin de les agrandir. Petite nouveauté, l’affichage en dessous n’est pas masqué, mais juste réduit pour continuer à être visible.

En tirant le haut de l’écran à deux doigts, on fait cette fois descendre le panneau pour les réglages rapides. Une manipulation qui nécessite donc d’utiliser son téléphone à deux mains, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Cette nouvelle manière de faire ne risque pas de plaire à tout le monde. Mais il faut retenir deux choses. Premièrement, l’accès au réglages rapides est beaucoup moins fréquent que l’accès aux notifications. Deuxièmement, rien n’est encore acté et ce panneau pourrait n’être qu’un essai finalement abandonné pour la sortie.

A lire aussi – Ce smartphone Google ultra haut de gamme veut plier la concurrence. Pari réussi ? Notre test du Pixel 9 Pro Fold

Ce double panneau déroulant pourrait donc être le futur d’Android. Ici, Google a choisi d’utiliser un ou deux doigts, ce qui est intéressant. Sur les surcouches qui affichent ce double panneau, ils s’activent selon si on tire à gauche ou à droite de l’écran.

Source : Android Authority