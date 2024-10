Android 16 fera tourner nativement des applications Linux sur votre smartphone, voici comment

Android 16 intégrera une nouveauté permettant l'installation d'applications Linux en toute simplicité. Plus besoin de passer par des manipulations complexes pour en profiter. Voici comment va fonctionner le système.

Ce n'est pas parce qu'Android 15 se fait encore attendre qu'évoquer Android 16 est interdit. En réalité, plusieurs nouveautés repérées dans des bêtas d'Android 15 ont beaucoup plus de chances d'être implémentées dans la version ultérieure du système d'exploitation mobile, attendue aux alentours d'octobre 2025. L'avantage, c'est que nous pouvons en avoir un aperçu dès maintenant. Par exemple, une nouvelle gestion des panneaux de notifications et de paramètres rapides, ou encore un multitâche revu et corrigé.

Ici, le changement repéré par Android Authority est peut-être moins impactant pour l’utilisateur lambda. Il n'en reste pas moins une modification importante du fonctionnement actuel d'Android. L'idée est d'ajouter un terminal Linux “tout-en-un” sur nos appareils. Un possibilité qui existe déjà, mais qui nécessite d'entrer des lignes de commande et de configurer manuellement la machine virtuelle nécessaire à son lancement. Plus besoin avec cette fonctionnalité.

Voici comment Android 16 gérera l'installation et l'utilisation d'applications Linux

En activant le mode développeur Android, une ligne appelée Terminal Linux fait son apparition parmi celles proposées. Elle ajoute une application Terminal sur le bureau de l'appareil et, surtout, se charge de toutes les étapes de configuration préalable. Vous n'avez rien à faire. Un gain de temps très appréciable qui facilite grandement l'utilisation de Linux sur Android. Pour le reste, il s'agit du terminal auquel vous avez déjà pu être confronté.

Lire aussi – Google délaisse les Wafle et préfère ce dessert bien feuilleté pour Android 16

En temps normal, il devrait plutôt être destiné aux Chromebooks, sauf que sa version test mentionne les appareils “tangorpro” et “komodo”. Respectivement les noms de code de la tablette Pixel et du Pixel 9 Pro XL. L'option devrait donc fonctionner sur Android d'une manière générale.

Notons que l'installation d'applications Linux sur smartphone ou tablette intéresse surtout les développeurs. Il y a peu de chances que y touchiez si vous ne travaillez pas dans le domaine. Simplifier l'utilisation du terminal reste cependant une bonne chose. Après tout, qui sait quand vous pourriez en avoir besoin ?