Android 15 veut changer le fonctionnement de la barre des tâches sur certains appareils

Google travaillerait sur une toute nouvelle barre des tâches pour les smartphones pliables et les tablettes, mieux adaptées à vos besoins par rapport aux versions précédentes.

L'un des principaux ajouts d'Android 12L était une barre des tâches conçue pour améliorer le multitâche sur les écrans plus grands comme les tablettes et les appareils pliables. Cependant, la mise en œuvre initiale de Google a suscité quelques critiques pour avoir été une barre toujours présente qui mangeait l'espace utilisable de l'écran, que vous en ayez besoin ou non.

Android 13 QPR2 visait à affiner ce point avec une barre des tâches “flottante” redessinée qui apparaîtrait de manière élégante avec un glissement rapide et disparaîtrait lorsqu'elle est supprimée. Bien qu'elle soit plus efficace en termes d'espace d'écran, sa nature transitoire n'était pas idéale pour les utilisateurs chevronnés qui préféraient changer d'application plus rapidement. Aujourd'hui, il semble que Google cherche à obtenir le meilleur des deux mondes avec Android 15.

Google veut une nouvelle barre des tâches sur Android 15

Des éléments trouvés dans la récente version Developer Preview 2 d’Android 15 font allusion à une option de barre des tâches hybride à venir qui pourrait permettre aux utilisateurs de choisir le comportement persistant ou flottant qu'ils préfèrent.

Comme l'a d'abord rapporté Mishaal Rahman d'Android Authority, une option intitulée “Toujours afficher la barre des tâches” peut être affichée en appuyant longuement sur la nouvelle barre des tâches flottante après l'avoir appelée par un glissement vers le haut. En activant cette option, on reviendrait apparemment au style original de la barre des tâches verrouillée d'Android 12L.

Avec cet ajout, Google veut vraisemblablement adopter la personnalisation et répondre aux divers besoins de sa base d'utilisateurs lorsqu'il s'agit d'expériences Android sur grand écran sur des tablettes, des objets pliables et d'autres facteurs de forme émergents.

Alors que les flux de travail standard des téléphones restent relativement simples, les tablettes et les appareils pliables permettent des scénarios multitâches plus complexes où la préférence de l'utilisateur pour un accès persistant ou flottant à la barre des tâches pourrait avoir un impact significatif sur l’expérience utilisateur. Il reste donc maintenant à voir si cette nouvelle barre des tâches adaptative sera ou non déployée avec la version finale d’Android 15, qui n’en est pour l’instant qu’à la deuxième version Developer Preview.