Wear OS : cette app Android permet de personnaliser facilement le cadran de votre montre connectée

Android étant un OS ouvert, il offre des possibilités de personnalisation quasi infinies aux utilisateurs. Cette application développée par une startup milanaise vous permet de concevoir un cadran totalement original pour votre montre sous Wear OS.

Si vous possédez une montre connectée sous Wear OS, vous appréciez sans doute de pouvoir en personnaliser l’apparence, du bracelet à l’affichage. Cela dit, la démarche pour changer le cadran n’est pas forcément intuitive, c’est pourquoi la majorité des utilisateurs se cantonne aux écrans préinstallés sur leur montre. KWCH Kustom Watchface Creator est une application Android qui va vous permettre de créer de très aisément des cadrans pour votre Wear OS.

Kustom, le développeur de KWCH, s’est fait une réputation auprès des utilisateurs de smartphones Android pour ses applications de personnalisation gratuites ou payantes sur le Play Store. Son application la plus populaire à l’heure actuelle est KWGT Kustom Widget Maker, qui totalise plus de 5 millions de téléchargements et qui, comme son nom l’indique, permet à tout un chacun de créer un widget Spotify, par exemple.

KWCH Kustom Watchface Creator sur Android plaira aux fondus de personnalisation… et aux autres

KWCH fonctionne sur le même principe que le créateur de widgets, mais sur les montres intelligentes compatibles Wear OS 2.5 ou plus. L’application propose un éditeur intuitif à base de glisser-déposer et de commandes tactiles. Le résultat de vos expérimentations est directement visible sur l’écran du smartphone. Comme le proclament les développeurs, « l’imagination est votre seule limite, avec KWCH, créez des horloges numériques et analogiques personnalisées (avec aiguille des secondes), des motifs animés, des arrière-plans de cartes en direct, des widgets météo, des compteurs CPU/mémoire sophistiqués et bien plus encore ».

KWCH est gratuit, mais il faut payer pour profiter d'une expérience sans publicité, de la possibilité d‘importer vos designs via une carte SD, ou encore d'utiliser ou de créer des packs de skins et de préréglages, qui vous permettent de partager vos créations. Cette application devrait plaire aux fans de personnalisation et de widgets, mais aussi aux utilisateurs lambda, qui sont peut-être las des cadrans proposés par leur montre.