Android 14 devrait donner plus de contrôle sur la barre des tâches

Google ne compte pas abandonner la barre des tâches d’Android avec sa prochaine mise à jour. À vrai dire, à en croire Android Police, la firme devrait même apporter quelques améliorations. Les utilisateurs pourront notamment la cacher à volonté, tout en profitant d’un design plus compact.

L’année dernière, Google a introduit sur le marché Android 12L, une version de son système d’exploitation spécifiquement destinée aux tablettes. Parmi les multiples optimisations pour grand écran, on retrouvait notamment une barre des tâches, sur laquelle l’utilisateur pouvait ranger ses applications préférées. Actuellement en bêta, Android 14 apporte quant à lui quelques modifications à la barre des tâches, comme l’ont repéré nos confrères d’Android Police.

Sur Pixel Tablet et le Pixel Fold à venir, on remarque d’ores et déjà un nouveau design pour celle-ci, désormais plus compacte, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, là où elle occupait toute la largeur de l’écran auparavant. De plus, Google semble particulièrement enclin à donner plus de contrôles aux utilisateurs, notamment ceux qui ne souhaitent pas que la barre des tâches soit affichée en permanence sur leur appareil.

Android 14 pourrait permettre d’épingler sa barre des tâches sur Pixel Fold et Tablet

En effet, en fouillant dans la dernière bêta d’Android 14, Mishaal Rahman a découvert une option permettant d’épingler la barre des tâches en bas de son écran. Le reste du temps, celle-ci disparaît après utilisation. Pour activer cette option, il faut rester appuyer sur un espace vacant de la barre des tâches pour faire apparaître un pop-up avec la mention « toujours afficher la barre des tâches ».

Toutefois, Mishaal Rahman précise que cette fonctionnalité n’est pas disponible par défaut dans la bêta d’Android 14. Google pourrait donc simplement préparer le terrain pour son déploiement, avant de se raviser avant le lancement final du système d’exploitation.

Il n’est pas impossible que celle-ci fasse son apparition dans une mise à jour prochaine d’Android 14, qui viendrait optimiser l’expérience des utilisateurs sur Pixel Tablet, puis, à terme, sur le Pixel Fold, le premier smartphone pliable du constructeur.

